發生意外 生活無法自理 怎麼辦？

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如果發生意外，造成生活無法自理時，怎麼辦？世界日報 6月9日中午舉行線上講座，告訴你長期護理的重要性。

在美國 什麼都貴，除了我們所知道的醫療方面所費不貲之外，再來就是長期護理費用。你會不會覺得，長期護理聽起來好像跟你目前沒有什麼切身的關係，但其實這就像汽車保險一樣，一旦需要的時候就會發現它的重要性，屆時再買可能就太晚了。

時間其實過得很快，年紀逐漸長大，生理機能漸漸變差，更不用說我們的父母和親人，亦或者哪一天他們如果突然發生了什麼意外，而造成無法做到生活自理的基本行為，如吃飯、穿衣、洗澡、如廁等等、行走，甚至失智時，你有準備好去面對這種情況嗎？

生活離不開錢，但也不能離開健康，一旦事情發生在我們身上，我們是否有足夠的經濟能力去應對？能夠撐多久？我們的朋友、親人或許能幫一時，但又能幫多久？因此我們最常看到的就是，許多人因為沒有計畫，致使他們用盡一生的積蓄來負擔長期護理費用。

為此，由世界日報主辦的長期護理講座-如何擁有無懼的老年生活，將在6月9日（周三）中午12時舉行，這是本報牛年理財講座的第四場，本報特邀資深財務顧問、蕭朱玲女士做深度分析：長期護理的重要性及迷思。免費參加及線上諮詢。

線上報名註冊：https://bit.ly/3vM7cmN，或掃描QR Code（二維碼）註冊參加。截止日期是6日8日。只要註冊聽講，即可參加每場$25 Amazon禮卡抽獎，每場10名。凡註冊及聽講者，就會自動加入年底大抽獎，每名$100 Amazon禮卡，共1 2名。

如果發生生活不能自理，基本上有4個方式處理：療養院（Nursing Home）、助養院（Assisted Living Center）、成人日托（Adult Daycare）或是家庭看護（Home care）。根據數據顯示，療養院一年花費約8萬到12萬美元，助養院約5-6萬，成人日托約2萬，家庭看護約4-5萬。長期護理的花費每年平均會漲約5%，遠遠高於通貨膨脹率，這是筆龐大的開銷。

長期護理是為因年老、疾病、或傷殘而需要長期照顧的人，提供護理服務所需費用補償的健康保險。很多人都不願意想有一天他們可能需要長期護理，而他們又沒有做任何計畫。其他人則錯誤地以為聯邦醫療保險 或他們的醫療保險可以承擔這方面的費用。但每年，數以萬計的美國家庭，因為沒有計畫，致使他們用盡一生的積蓄。

有人以為到年紀拿了紅藍卡（Medicare），政府就會支付你所有的醫療費用。其實政府只會支付一部分，其餘的還是要你自己買保險補差額。還有一點就是政府不支付長期護理的費用，Medicare只管100天之內。

有人說傳統長期護理保險的費用很高，而且每年增加。而現在有一種混合型長期護理保險，可以根據每個人的預算、需求作量身設計，每年固定保費，另外保費可以抵稅這也是一個優點。 如果人在美國以外的國家，有的長期護理保險也可獲得理賠。詳細情況歡迎下周三中午參加講座，當場亦接受發問。

世界日報在2021年共舉辦8場「牛年理財系列」講座，每月一場。全部禮卡總金額 $3200 。