發生意外 生活無法自理 怎麼辦？
如果發生意外，造成生活無法自理時，怎麼辦？世界日報6月9日中午舉行線上講座，告訴你長期護理的重要性。
在美國什麼都貴，除了我們所知道的醫療方面所費不貲之外，再來就是長期護理費用。你會不會覺得，長期護理聽起來好像跟你目前沒有什麼切身的關係，但其實這就像汽車保險一樣，一旦需要的時候就會發現它的重要性，屆時再買可能就太晚了。
時間其實過得很快，年紀逐漸長大，生理機能漸漸變差，更不用說我們的父母和親人，亦或者哪一天他們如果突然發生了什麼意外，而造成無法做到生活自理的基本行為，如吃飯、穿衣、洗澡、如廁等等、行走，甚至失智時，你有準備好去面對這種情況嗎？
生活離不開錢，但也不能離開健康，一旦事情發生在我們身上，我們是否有足夠的經濟能力去應對？能夠撐多久？我們的朋友、親人或許能幫一時，但又能幫多久？因此我們最常看到的就是，許多人因為沒有計畫，致使他們用盡一生的積蓄來負擔長期護理費用。
為此，由世界日報主辦的長期護理講座-如何擁有無懼的老年生活，將在6月9日（周三）中午12時舉行，這是本報牛年理財講座的第四場，本報特邀資深財務顧問、蕭朱玲女士做深度分析：長期護理的重要性及迷思。免費參加及線上諮詢。
線上報名註冊：https://bit.ly/3vM7cmN，或掃描QR Code（二維碼）註冊參加。截止日期是6日8日。只要註冊聽講，即可參加每場$25 Amazon禮卡抽獎，每場10名。凡註冊及聽講者，就會自動加入年底大抽獎，每名$100 Amazon禮卡，共1 2名。
如果發生生活不能自理，基本上有4個方式處理：療養院（Nursing Home）、助養院（Assisted Living Center）、成人日托（Adult Daycare）或是家庭看護（Home care）。根據數據顯示，療養院一年花費約8萬到12萬美元，助養院約5-6萬，成人日托約2萬，家庭看護約4-5萬。長期護理的花費每年平均會漲約5%，遠遠高於通貨膨脹率，這是筆龐大的開銷。
長期護理是為因年老、疾病、或傷殘而需要長期照顧的人，提供護理服務所需費用補償的健康保險。很多人都不願意想有一天他們可能需要長期護理，而他們又沒有做任何計畫。其他人則錯誤地以為聯邦醫療保險或他們的醫療保險可以承擔這方面的費用。但每年，數以萬計的美國家庭，因為沒有計畫，致使他們用盡一生的積蓄。
有人以為到年紀拿了紅藍卡（Medicare），政府就會支付你所有的醫療費用。其實政府只會支付一部分，其餘的還是要你自己買保險補差額。還有一點就是政府不支付長期護理的費用，Medicare只管100天之內。
有人說傳統長期護理保險的費用很高，而且每年增加。而現在有一種混合型長期護理保險，可以根據每個人的預算、需求作量身設計，每年固定保費，另外保費可以抵稅這也是一個優點。 如果人在美國以外的國家，有的長期護理保險也可獲得理賠。詳細情況歡迎下周三中午參加講座，當場亦接受發問。
世界日報在2021年共舉辦8場「牛年理財系列」講座，每月一場。全部禮卡總金額 $3200 。
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