接近拉皮手術 東方美醫美中心「魔方電波」特價

「魔方電波」可重建皮膚年輕彈力，拉提緊實鬆垮的火雞脖子。

東方美高端醫學美容整型中心推出最接近拉皮手術的「魔方電波profound system 」，可重建皮膚年輕彈力，拉提緊實鬆垮的法令紋、嘴邊肉、雙下巴、下顎線、火雞脖子、脖紋、皺紋、細紋等。現優惠價3999元(原價6500元)。

該中心表示，魔方電波拉提是利用電波能量對肌膚進行非侵入式提拉，無需手術。智慧溫感針深入皮下，精準的傳遞，改善下半臉及頸部鬆弛下垂。對中度和重度下垂的嘴角堆肉、火雞脖子、雙下巴都有顯著的效果。

當下最火的抗衰新一代FLX第五代無痛熱麻吉，電波拉皮抗衰老，一次治療後皮膚就會有緊實、提升。接下來的6個月內組織會自然添生新的膠原質，可得到持續改善的效果。通常治療後可維持2至3年左右，醫師建議定期保養。

6月底特價：臉部1600元。全套包括眼部、臉部、脖子 2500元。還送ETWO 嫩膚，可加強鞏固提升，提升針，水光真，皮秒等任選一次。

超生刀目前也有超值特價1560元 ，還送水光針。全臉超生刀1000或1200發，1699元至1999元；臉部超生刀700發1150元；頸部超生刀300發799元。

醫美界的黑科技PicoSure蜂巢皮秒，自2013年推出後，成熟的祛斑技術，為愛美人士所信賴。對於色斑來說，單純靠美白淡斑產品效果很慢，尤其是對很多斑點與黑色素、隱形斑等非常有效。可將能量放大20倍後，穿透皮膚深層分解色素，從而達到分解色斑的效果，同時刺激膠原蛋白和彈性纖維的生成使皮膚煥發活力，讓皮膚變白、變嫩，更加緊致Q彈。蜂巢皮秒 一次599元，三次1599元。

面部埋線一療程2299元起，線雕隆鼻一療程 1288元，少女線一療程1288元，眼周埋線一療程 999元，下巴埋線一療程899元。超生刀+6D埋線一療程2799元。

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