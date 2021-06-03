表達愛的日子 選擇積家翻轉系列男女腕錶

表達愛的日子，選擇積家翻轉系列 (Jaeger-LeCoultre Reverso) 男女腕錶，展現男士的硬朗與體現女性的優雅，是男女皆宜的腕錶。昌興珠寶代理積家名錶多年， 擁有限量版、經典款及最新錶款。

Reverso Tribute (圖左) 小秒針翻轉腕錶，精鋼錶殼，藍色錶盤，放射狀拉絲 ，鑲貼時標，手動上鏈機芯。裝飾藝術作為靈感之源滲透在這款腕錶的每一細節裡。由阿根廷著名馬球靴製造商 Casa Fagliano設計製作的 Fagliano 系列錶帶，低調中流露著優雅，散發著迷人的魅力，是引領男士勇敢探尋的個性腕錶。

Reverso Classic (圖右) 翻轉系列腕錶小型款，彰顯女性柔美氣質，沿襲了裝飾藝術的美學及標誌性的翻轉設計，具完美比例和對稱性。乳白色中心錶盤經垂直緞面打磨，彰顯積家大工坊的精湛製錶技藝。優雅的藍色皮革錶帶更是迷人。

Reverso Classic採用精鋼材質，錶盤背面可依據佩戴者的需求進行個性化定製，可在腕錶上篆刻名字、生日、首字母 或其他鐫刻設計，打造一只自我專屬 Reverso 翻轉腕錶。

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