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仁濟社區醫療中心 參加停止仇恨集會

洛杉磯訊

去年，新冠疫情在全美範圍內爆發，以亞裔人士為目標的種族歧視和仇恨犯罪行為數量激增。 日前社區組織Compassion In SGV在聖蓋博的Vincent Lugo Park舉辦了「阻止仇恨」的社區集會和聚會，以回擊近期發生的一系列反亞裔歧視事件。作為合作組織之一，仁濟社區醫療中心被邀請參與。

在過去的20多年裡，仁濟一直為聖蓋博谷以及洛縣地區的低收入患者和家庭提供多文化和多語言的醫療服務。在仁濟80%以上的患者都是亞裔。

當天的集會現場，仁濟的社區外展團隊向參會者免費贈送了150個安全錦囊。得到了包括聖蓋博市長廖欽和（圖中）、副市長丁言愉在內諸多參會者的肯定和支持。每個安全錦囊包括一個口哨、一個中英雙語的緊急聯絡卡、卡套和掛繩。仁濟希望將這些禮物分發給年長者和有需要的人群。安全錦囊的使用方法很多樣，可以直接掛在脖子上，也可以拴在鑰匙扣上，方便攜帶。

仁濟的醫療服務項目很全面，其中包括心理輔導。如果需要心理健康支持，歡迎去電 (626) 307-7397 或 (626) 300-9980與他們的心理專家聯繫。

亞裔 聖蓋博 種族歧視

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