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飛達教育與High Bluff Academy 合作 6/12開課

【洛杉磯訊】

對於今年和未來幾年申請大學的孩子和家長來說，瞭解最新的大學入學趨勢至關重要。飛達教育與High Bluff Academy 合作最新2021 AP學分課程，6月12開課，以及富蘭克林暑期實習項目。6月30日以前報名可享200元課程抵用券。

飛達教育高品質的專業服務，再度榮獲專業機構肯定，青少年領袖培育項目，受總統義工獎認同，成為指定頒獎機構，近期更取得WASC認證，並且與著名私立高中合作，提供AP學分課程，以及最新高級文憑，AP Seminar的課程，由擁有博士學位，並由大學理事會專業培訓的導師授課。

飛達教育創辦人資深升學顧問魏昕提醒每個亞裔學生，千萬不要放鬆警惕，包括成績單上的 GPA、SAT/ACT 的標準化考試成績、課外活動、文書、推薦信等等，無論學校的申請標準如何改變，仍須重視每個環節，要用 200% 分努力的去規劃和實踐，才有機會在莘莘學子中脫穎而出。

飛達教育提供個性化的大學規劃，包括專業升學規劃顧問與學生進行一對一諮詢、課外活動規劃指導與優劣勢分析、論文指導、各項作業指導、面試指導等等。專業的大學申請輔導，申請策略規劃、作文啟發輔導、申請表格複審、導師推薦信指導及面試技巧培訓及準備。還有SAT PSAT ACT各科家教。

另有全球領袖培育學習項目，STEM創新領袖項目、尼泊爾孤兒院重建項目、小額貸款扶貧公益項目、可持續性生態環境工程項目、農村公共衛生醫療項目、哥斯大黎加生態保育項目。

富蘭克林科研實習項目，為高中生提供在理工科、商科以及人文科學進行大學水準的研究，提高升學競爭力，由世界一流大學研究專家指導，有機會在研討會上展示和出版有質量的科學論文，有機會獲得大學教育推薦信會升學加分。研究領域包括人工智能機器學習、自然語言處理，深度學習模型，生物資訊學，電子藝術，可持續性發展，社會效益心切，遊戲開發與設計，心理學語言學，亞裔美國人研究。

更多課程介紹可至飛達教育網站www.ivymax.com，或電877-838-8738 瞭解更多升學規劃諮詢。

教育 升學 SAT

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