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台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

頂尖學院 免費諮詢助升學

【洛杉磯訊】

位於亞凱迪亞著名的頂尖學院（TOP LEAGUE Educational & Academic Service Center），為社區服務超過15年，專為初高中學生打造傑出完美升學規劃，讓培訓孩子進入名校不是夢，第一次諮詢免費。

頂尖學院負責人表示，在疫情期間申請大學有很多的改變，已經成為華人家長及學生們最關心的問題，同時也有很多大學改變了入學標準，例如向來被華人家長所重視的SAT/ACT等考試成績，這些改變都會造成申請大學的學生有些茫然甚至措手不及。

頂尖學院在申請大學及準備上，甚至初中、高中、大學，均有一系列教學準備課程，讓學生在最快的時間內打穩學業根基，適應網課教學。

該學院擁有專業的教學，具豐富經驗的師資，提供課後輔導小班，考試系列培訓班，及升學培訓班，專為初高中學生打造一對一的專門輔導升學課程，細緻學習步步為「贏」，個性化定制輔導方案，全科進步看得見，全面覆蓋。中西合併的教學方式幫助孩子進入理想的大學。 頂尖學院可以國、粵、英語諮詢，與家長溝通無障礙。

電話626- 447- 8789，網址www.topleagueducation.com，地址817 S 1st Ave, Arcadia, CA。或加入Line：evanachang。微信：evanachang。

升學 華人 亞凱迪亞

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