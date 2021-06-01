大莊家賭場度假村 酒店客房重啟迎夏

重新打造後的「大莊家」酒店大樓King雙人豪華客房。

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 宣佈，度假村內重新打造的星級酒店客房 (見圖) 、The Cove水上樂園 及水療護理，已經重新對外開放迎接這個夏日。

大莊家表示，對外關閉逾一年的住宿相關設施正式重啟，目前專為入住大莊家酒店、大莊家度假營（RV Resort）、Temecula Creek Inn旅館的住客、部族客人以及持有大莊家紅卡及以上等級的會員使用。賓客人可預訂一晚或以上的客房及水療護理。此外，多項精選酒店玩樂優惠，如歡樂陽光優惠及酒店客房優惠等，即將在官網Pechanga.com 推出並接受訂購及預約。

大莊家指出，酒店大樓於重啟前，建築及裝修團隊辛勞數月重新打造樓中的全部532間客房。原位三樓的水療護理及健身 中心，現已改建成15間全新的酒店客房，此舉將為酒店客房及套房總數增至多達1,100間，為所有南加州 博彩業之最。

「大莊家」發展集團主席Andrew Masiel表示：「這也是為了因應加州將於6月15日起的進一步開放計劃。我們看到越來越多的客人對我們提供的諸多便利設施，報以更多的信心及熱情，而這正是大莊家度假體驗最重要組成部分。」

坦密庫拉谷觀光旅遊發展局主席Kimberly Adams指出：「大莊家及其團隊在整個疫情期間，是貫徹始終地實施及執行安全規定的先行者。現在，遊客們可以確定當他們再臨本地區時，將感受到一如既往甚至更加完美周到的款待。」

大莊家酒店大樓的每間雙人豪華客房、轉角景緻客房及單寢室豪華套房均配備嶄新豪華裝潢、無線網絡、USB插座、石英石櫃檯、全套衛浴、高清電視、恆溫器、電話、咖啡機、冰箱及迷你小酒吧。

水療護理中心服務預約包括美髮、美甲、面部護理、按摩及理療。此外，「The Cove」水上樂園的重新開放是受期待的重開之一。「The Cove」擁有四個豪華泳池、三處水療、兩架旋轉水滑梯及27處池畔涼亭的水上樂園，佔地面積達4.5英畝。

大莊家賭場度假村繼續遵守一切與COVID-19相關的安全規定，並限制可容納人數以確保社交距離。酒店、水療護理中心及The Cove水上樂園重開項目均遵循最新的醫學指導及加州酒店及房租業協會（簡稱CHLA）發佈的清潔及安全認證標準，嚴格執行相關的健康及清潔規定。瞭解更多詳情或預約可登錄官網 Pechanga.com。