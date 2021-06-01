2021年國泰銀行獎學金獲獎名單

國泰銀行日前線上舉辦2021年度國泰銀行獎學金頒獎典禮，六名傑出中國留學生 分別獲得了六千元的獎學金。

獲獎的六位學生為：陳夢茹：加州 州立大學長灘分校，市場營銷本科三年級生。袁晨雨：南加大 ，機械工程本科三年級生。張笑語：藝術中心設計學院交通工具設計二年級生。韓嘉文：加大洛杉磯分校電影導演研究生二年級生。孫藝雯：紐約電影學院洛杉磯校區電影製片研究生一年級生。楊媛媛：南加大國際公共政策與管理研究生二年級生。

中華人民共和國駐洛杉磯總領館教育領事孫雪晶、副領事曹乾在頒獎儀式向獲獎學生致賀，並感謝國泰銀行對中國留學生的關心和幫助；國泰銀行執行副總裁兼零售業務總監彭友倫代表國泰銀行，向中華人民共和國駐洛杉磯總領館和參與評選的教授們致謝，感謝他們自2015年首屆獎學金項目啓動以來，給予的支持和協助；巴斯度社區大學教授姜鎮英代表專家評審組講話，對獲獎的學生們給予高度肯定，並鼓勵未獲獎的同學們再接再厲，明年再來。

國泰銀行資深副總裁兼市場總監洪澄表示，今年全程採用遠程方式完成獎學金評選工作。這筆獎學金是對學生們所取得的出色成績的認可，更飽含對他們未來的期許和鼓勵。

國泰銀行於每年一月開始接受獎學金申請。由南加州各大學教授組成專家評審組，以學術成就、品德、社區服務及經濟背景等評審標準，進行首輪評選。最後，由國泰銀行高管組成的評委會進行面試，選出最終的獲獎人。

今年的專家評審組由以下具教授組成：巴斯度社區大學健康科教和公共/社區衛生姜鎮英教授、健康科學西部大學藥物科學王競華教授、加州州立大學北嶺分校信息系統張躍教授、加州州立大學富勒頓分校中國研究劉錦輝教授。

國泰銀行獎學金開始於2015年，截至今年，已向42位優秀留學生頒發此獎學金。有關詳情可到網站www.cathaybank.com查詢。