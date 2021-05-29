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新航空公司Breeze Airways首亮相 39元起票

洛杉磯訊

Breeze Airways在旅遊市場反彈中首次亮相，這是一個月內美國的第二家新航空公司。

隨着疫情在美國消退，各家航空公司爭相利用旅遊市場的反彈；航空業又迎來了另一個競爭對手，由捷藍航空(JetBlue Airways)創始人David Neeleman創辦的新航空公司微風航空(Breeze Airways)開始售票。

Neeleman的第五家航空公司微風航空公司(Breeze Airways)，提供39美元起票價，該公司稱，這些航線在美國各地服務不足。27日國殤日周末之前開始開通航班，從南卡羅來納的查爾斯頓飛往佛羅里達州的Tampa和康涅狄格州的哈Hartford。該公司計畫在7月22日前運營39條航線，包括查爾斯頓到俄亥俄州哥倫布市、新奧爾良和阿拉巴馬州亨茨維爾市的航線。

該公司將使用10架108座的巴西航空工業公司E-190全經濟艙飛機、和3架118座的E-195飛機。其他航線將於7月開通，包括從新奧爾良到俄克拉荷馬州塔爾薩和肯塔基州路易斯維爾的航線。這家初創公司對託運或隨身攜帶的行李收取20美元的費用。

Breeze並不是唯一一家低成本進入美國市場的新公司。Avelo Airlines的首架航班上個月從加州伯班克起飛，搭載的是二手波音737飛機。聯合航空的創始人兼首席執行官Andrew Levy也在瞄準服務不足的市場，提供直飛服務。Breeze從投資方籌集了8300萬美元。這些新航空公司是在航空界希望隨著旅客的回歸而停止損失之際推出的。（李梓瑞譯）

航線 美國 阿拉巴馬州

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