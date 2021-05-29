黃奕新律師 專精刑事及移民案件

（圖：黃奕新律師事務所提供）

黃奕新律師事務所(Law Offices Of Dixon Wong & Associates)，專精各項美國移民、刑事案件，以及各種疑難雜症。

該律師事務所表示，新移民犯案會導致驅逐出境，如果有刑事案件，可即刻聯絡他們，以幫助減免罪刑，消除紀錄。

疫情期間移民路要如何走？哪一種方式可以順利移民美國？是職業移民、還是快速投資移民？EB-5、H-1, L-1綠卡 、轉換身分、結婚綠卡，還是親屬移民更加穩妥，該事務所接受諮詢。

黃奕新律師（見圖）專精一切EB-1、EB-2、EB-3、EB-5職業、投資移民、L-1跨國經理移民簽證、H1-B工作簽證 、結婚綠卡、未婚簽證、家暴綠卡、庇護出庭、遞解保釋、重開上訴、移民局 拖延案件等。

該律師事務所還精辦一切刑事案件，如家暴、虐童、賣淫、偷竊、酒駕、傷人等。黃奕新律師表示，新移民如犯刑事案件，會導致丟失綠卡，驅逐出境。該律師團隊，有豐富經驗，可以扭轉乾坤，減輕罪刑，清洗犯罪紀錄。他們還專精探監保釋，家暴傷人，賣淫偷竊，酒醉駕車，青少年犯罪等刑事案件。

黃奕新律師是聯邦法庭註冊出庭律師，經驗豐富的律師團隊，專為客人解決各種疑難雜症，也是刑事案權威。黃律師表示，如果自己或家人被送進移民局拘留所，不要著急，保釋分兩種，一種是向移民局直接要求保釋；另一種是向移民法庭要求保釋。總之，深陷囹圄不要怕，黃律師處理過許多保釋案件，保釋案他成功率高，保釋金低。

有關黃奕新律師事務所業務詳情可看世界日報工商電話簿封面廣告或67頁，或洽626-577-1100，地址600 S. Lake Ave, Suite 301., Pasadena CA 。