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橙縣豐田 國殤日長假優惠大攻略

洛杉磯訊

橙縣豐田(Tustin Toyota)汽車經銷商(見圖)舉行「國殤日長假期優惠大攻略」，推出汽車或油電車0%利率優惠促銷活動，由即日起至6月1日為止，有關詳情可電909-618-7916找華人部執行長David陳查詢。

推出0%利率優惠的包括2021年的Corolla油電車、Prius及Prius Prime、Avalon汽車或油電車等，而2021年 Sienna全新改款的油電混合車款，亦正在熱銷中。

另36個月的特價租賃優惠計畫中有2021年Corolla LE特價每月199元加稅、2021年Camry SE特價每月259元加稅、2021年CHR LE特價每月239元加稅、2021年Sienna HV特價每月379元加稅等。其他的汽車如Yaris、Tacoma、4Runner、Land Cruiser、Sequoia等均有各種特價優惠，歡迎去電諮詢或預約試車。

Tustin Toyota是橙縣大型的豐田汽車經銷商，擁有2萬呎展示廳，大量存貨，價格合理，服務周到，陣容強大的亞裔銷售團隊，精通各種方言。對於一些剛到洛杉磯，還沒有來得及建立信用的留學生或新移民，或需要買車卻擔心自己的信用分數不夠好買不到車的，在橙縣豐田汽車買車，都不用擔心，他們的工作人員會盡力幫助解決問題。

無論是購車或貸款，還是售後保養，在亞裔總經理David陳領導的銷售團隊協助下，客人滿意、省心，無論是換機油、整修、換零件等大小事情，都會令客人滿意，這是他們秉持的業務宗旨。

Tustin Toyota汽車經銷商地址36 Auto Center Drive, Tustin, CA，在57號公路南面近5號公路旁，從Tustin Ranch Road出口左轉即可到達，七天營業由周一至周六上午9時至晚上9時、周日上午10時至晚上9時。

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