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工業市鑽石本田汽車 國殤日促銷優惠

洛杉磯訊

位於工業市的鑽石本田汽車經銷商(Diamond Honda)，這個長周末將舉辦國殤日促銷活動，推出0%頭款及0% 利率優惠，並提供終身保修引擎及變速箱服務，有關詳情可電626-935-1700找華人部銷售經理Joe余查詢、或預約試車。

該汽車經銷商表示，國殤日特價優惠汽車有2020 Civic LX四門特價20,888元或特惠租賃每月98元、2020 Accord LX四門特價22,688元或特惠租賃每月138元、2021 CRV LX特價23,888元或特惠租賃每月188元、2021 Odyssey LX特價29,888元或特惠租賃每月289元。

鑽石本田自1992年開業以來，被消費者評為最受華人歡迎的本田經銷商之一，擁有超過5萬8000呎的面積，35個服務區和龐大的零件部門。他們服務的客戶包括洛杉磯、西科汶納、艾爾蒙地、托倫斯、哈仙達岡、惠提爾、唐尼、富勒頓、波莫納、拉普恩特、核桃市、羅蘭岡、鮑德溫公園和拉米拉達等地區的顧客，規模可以滿足客戶對所有本田汽車不同車款的需求。

鑽石本田有專業知識豐富和敬業的銷售人員，將以合理的價格，幫助你找到理想的本田汽車。並提供洛杉磯地區的本田新車在線搜索及二手車在線搜索，讓客戶輕鬆找到一款心儀的汽車。客戶都希望能享受到購買汽車的特惠，所以不要錯過查看他們的新車和二手車的特惠機會，會給你帶來切實的優惠。

鑽石本田出色的客戶服務，並不止步於車輛銷售，多年來他們的財務團隊，一直在為尋求貸款買車或租車的客戶，提供可負擔的選項。而在零件和修理或服務與維修方面，也可以為客戶提供完善的服務，華人部專業銷售團隊精通國語、粵語、英語等各種語言，在和顧客講解時不會有語言溝通問題。

鑽石本田汽車經銷商地址在17525 Gale Ave., City of Industry, CA (位60公路旁Azusa Ave.,與Fullerton Road之間)，每週七天營業由上午9時至晚上9時。

本田 汽車 華人

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