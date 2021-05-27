方見堯律師談 用三份文件保護長大的子女

作為父母，你可能不會完全明白，當你的子女年滿18歲時，你不再擁有成年子女有關醫療和財務的某些固有權利。

沒有正確的文件，一旦他們年滿18歲，你就沒有合法權利去保護自己的子女。所以有三份相當簡單的文件，你應該擁有。如果你的成年子女因意外或疾病而喪失能力，你可能希望與醫務人員交談，了解他們的狀況，以及要怎樣作出醫療決定。無論你是打電話還是直接到醫院，你都不被允許護士或醫生與你談論成年子女的病情或做出任何醫療決定。

這聽起來很不合理，但這就是法律。你可以採取一些措施來確保你不會遇到這種情況。

1）HIPAA授權表格，授權你與醫療人員交談。這是一項聯邦法律，規定誰可以取得私人醫療記錄。 HIPAA防止提供醫療服務的人向你或其他任何人透露有關患者的情況。違反HIPAA的人可能會面臨嚴厲的處罰。

這就是為什麼你希望獲得成年子女的HIPAA授權，並將你命名為代理人。如果子女失去意識或處於無反應狀態，這一點尤為重要。替代方案？去法院。但這不是在緊急情況下你想做的事情。

2）醫療授權書。你可以被命名為他們的「醫療代理人」，以便可以查看他們的醫療記錄並且代表他們做出明智的決定。如果沒有這文件（或法院指定的監護權），醫療決定將由提供醫療服務的人負責。如果你信任你子女的醫生，這不是一件壞事。但是，如果你的子女在外地的醫院失去自理能力而那些提供醫療服務的人你並不認識，那你便希望可代表他們做決定。

請注意，醫生較喜歡單一的醫療代理，而不是多個。主要是因為如果時間是一個關鍵因素，而有些家庭成員不同意護理，便可能會影響醫療服務。你可以按優先次序命名多個代理。母親可被列為醫療代理人，如果她不能或不願意，第二個人可以是父親。

3）財務授權書。這將使你有權代表子女做出財務決定，如果他們失去自理能力。你將擁有管理銀行賬戶，支付賬單，簽署納稅申報表，申請政府福利 ，中斷或申請租賃以及代表子女行事的合法權利。沒有這份文件，除非有法院指定的監管權，你將無法幫助您的子女。

這些文件需要每隔幾年更新一次。如果你嘗試使用較舊的文件，銀行或醫院可能不會接受。成年子女也可以隨時撤銷這些文件，只需說明他們撤銷這些文件或將其寫下。

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