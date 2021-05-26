亞裔社區服務中心及保險服務 低費健保

「亞裔社區服務中心及保險服務」協助申請美國救援計劃，Covered California低費健保 費用每月1元起，Anthem藍十字今年也大降價，有關詳情可電626-291-2200查詢。

該中心表示，如你沒有健康保險、你的健保是沒有任何保費補助，2021年曾經領過失業金、便可通過「美國救援計劃」獲得更多的健保費用補助。加州 全民健保將於5月起提供更多補助，以下是一系列變化的內容：(1)所有失業人士保費衹要1元。(2) 高收入家庭都有補助，平均月費降500元。(3)不用退還2020年度健保補助。(4)現有客戶平均月費可再降低119元。他們現可以在線上幫助客人更新保險，只需提供失業金證明、最近30天收入證明、最新身份證明文件等資料，便可以辦理。

「亞裔社區服務中心及保險服務」致力提高加州中低收入家庭的生活質量。自2000年成立以來，一直獲藍十字(Anthem Blue Cross)、藍盾(Blue Shield)、Health Net等保險公司及加州全民健保最佳的保險代理。他們的服務宗旨，是為客戶提供免費及優質的服務，包括解釋及協助申請政府及非營利機構提供的免費或低費計劃。

該中心的工作人員精通國語，粵語，越南語及英語，並提供多種計劃去幫助新移民、中低收入家庭及中小型企業。自2013年加州全民健保推出後，已成功幫助超過5萬個家庭及企業，選擇及申請適合他們的醫療保險 計劃，亦是唯一華人保險代理，被邀請成為加州全民健保研討會成員。多年來該中心協助申請各類補助者不計其數。他們也一直在不斷尋找更多的補助計劃及提供更多元化的服務，幫助更多有需要的家庭。

「亞裔社區中心及保險服務」辦公室地址在9668 E. Valley Blvd., Rosemead, CA(與Temple City Blvd.,交界)。