橙縣賓士之家 各種車款供民眾選擇

G63

現在晶片短缺，導致許多車行都庫存不足，橙縣 的賓士之家（House of Imports)各種車款尚有足夠的量供民眾選擇，特別是市場上少見的G63，有多種顏色供應（見圖）。

Mercedes-Benz G-Class 系列一直都是許多車迷夢寐以求的座駕，多年來儼然成為一種經典的象徵，自1979年上市發表以來，已在全球銷售超過20萬台。2021 G63的起價約為157,500美元。

賓士G63是舒適性和極限越野的完美結合體，平時是轎車，打野的時候就是越野車。2021款賓士G63 AMG運動又獨特的外觀，經過重新設計的前進氣格柵與兩側圓形大燈相互呼應，整個前臉的造型更為搶眼。保險槓也經過了重新的設計，讓新款G63的前臉看上去更為粗獷。在測試中，將近5800磅的G63從零到60英里只需3.9秒。

2021 G63採用了雙屏幕式設計，全液晶儀錶盤和12寸中控台屏幕，具有Android Auto和Apple CarPlay集成以及導航功能。G63帶有自適應巡航控制系統，安全功能包括：標準自動緊急制動、標準車道保持輔助、標準自適應巡航控制。

橙縣的House of Imports，是全美國優良汽車 經銷商AutoNation的一員，更是全美數一數二的賓士汽車批發中心。由對賓士車有豐富經驗的銷售經理Sam黃 (黃育行) 帶領的華人 銷售團隊，為廣大的賓士汽車車主，提供熱誠的服務及滿意的價格。

他們的銷售團隊不僅中英文俱佳，且待人親切，專業知識豐富。Sam黃更是多年來創造了許多銷售業績紀錄，包括連續十年贏得全美賓士公司個人銷售第一名。在南加廣大的華人賓士顧客中，很多都是Sam黃的客戶。賓士之家除了提供廣大的賓士車種的選擇，他們的華人銷售部更提供個別化的購車諮詢、及完整的售後服務。

無論是想要購買全新賓士車型, 或是尋找超值的Certified Pre-Owned二手車款， 又或者想進一步諮詢每個月推出的賓士優惠專案，可去電華語專線714-562-1136，1-888-884-1588查詢或上網www.gombz.com。賓士之家地址6862 Auto Center Drive, Buena Park。