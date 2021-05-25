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廣藥白雲山精油 風濕骨病疼痛有效

吳瓊玫
廣藥白雲山精油
廣藥白雲山精油

洛杉磯訊】白雲山精油輕輕一噴，快速滲透，透通皮膚，毛孔瞬間吸收，直達筋膜層，骨膜層直接作用骨骼，持續發熱，有效快速調理酸脹痛僵麻。

總經銷BB Zong 公司表示，普通活絡油是油狀大分子粒、滲透不進病灶部位，只針對淺表，塗抹皮膚，含化合物苯，會發熱。病痛超過半年是深層的，滲透不進無法調理，所以活絡油是緩解，白雲山精油是深層次疏通經絡。

該公司表示，白雲山精油有三個特點：（1）宮廷秘方。高濃縮50+地道中草藥浸泡精純萃取。在古代這幾十種中草藥三碗水熬成一碗喝下，300克藥喝下達病灶僅2-3克，且是藥三分毒。而白雲山精油直接塗皮膚，毛孔吸收直達病灶，便捷高效。（2）納米滲透技術。納米分子極小，直接滲透皮膚，作用骨胳，深層通經活絡。（3）營養修復，最大獨特亮點。一盆花，澆水達不到枝繁葉茂，要營養肥料。普通活絡油含化學成分苯，僅帶動血液流通給不到營養，白雲山精油就可以，且配方藏紅花、雞血藤，木香，獨活等，通經活絡祛濕祛寒，血液迴圈，高濃縮滲透超強。白雲山精油一噴，簡單方便，促進氣血循環。

點擊購買https://www.ebay.com/itm/223574919567，總經銷BB ZONG LLC 電話（626）679-4111 ，微信AAAwriting。

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