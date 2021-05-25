我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

許恆積醫師 提供免費初診病人矯正諮詢

【洛杉磯訊】

東區、爾灣齒列矯正中心（Ortho Joy orthodontic），由有多年矯正經驗的齒列矯正專科博士許恆積主持。許恆積醫師美國齒列矯正專科學院院士，臨床經驗豐富，以最新的知識最先進的科技，配合數位X 光片，數位照相記錄，以及數位影像齒模，儘量減少病人的拔牙來完成齒列矯正。

現提供免費初診病人矯正諮詢及檢查。嚴格遵守CDC 指示，醫院標準消毒，確保每個人的健康。

該診所為服務各類兒童青少年及成人之齒列矯正，採用最新透明隱形牙套及OrthoCADTM高科技電腦數位影像齒模，能多方位診測使醫師能更迅速準確判斷診治方法與療程，來完成齒列矯正。許恆積醫師表示，不但注重牙齒的整齊，也要注重咬合及整體臉型的美觀，主張醫生與病人、家長之間的溝通與配合，彼此瞭解而加快整治療程。為了方便顧客，有各種不同的付款計劃，提供更多的選擇和便利。

許恆積醫師表示，齒列矯正並沒有年齡上的限制，人人都可矯正，從小學1或2年級直到成人五六十歲，均可達到矯正的效果。但若能與適當時機接受矯正，乃可減少治療的複雜性及療程。如小孩因為具有生長能力，醫生所能發揮的空間也相對較多，因此為小孩進行矯正治療的時間會比較短。

許醫師表示孩童最佳矯正時期從7歲到8歲，12歲到13歲的這段期間是乳齒與恆齒交替的階段，也是列齒矯正治療的一個關鍵期。矯正一般在此時期有「第一階段治療」的觀察換牙情形或者阻扼下巴的生長，或者調整牙床的寬度，在咬合不成形前提早調整防範。如果以為一定要等乳牙全部換完再作矯正治療，往往錯失了良好的治療時機。父母應提高警戒，意識到小孩如有下列情況時，就需要矯正。如乳牙期間，牙齒完全沒空隙，有齒列擁擠情形；上下顎位置顛倒，暴牙，咬合異常，錯咬等。

許醫師畢業於UCLA 生物學士，UCFS 牙醫博士。以優異成績畢業於MagnaCUM Laude and Regent Schoolar。聖路易大學齒列矯正研究所畢業。具矯正專科學院院士的頭銜。

東區齒列矯正中心詳情可參閱世界日報工商電話簿419頁，電話626-912-5988，地址18575 E, Gale Ave, Suite 228, City of Industry。南橙縣齒列矯正中心，電話949-364-3602，地址113 Waterworks way , Suite #110 , Irvine 。www.orthojoy.com。

美國 橙縣 爾灣

上一則

路肩有屍體 南加110公路一度關閉車道

下一則

亞裔傳統月 5/26線上講兒童故事

延伸閱讀

78年、1.6萬台手術 肝膽外科之父 吳孟超99歲逝世

78年、1.6萬台手術 肝膽外科之父 吳孟超99歲逝世
李碧麗牙醫師17年經驗細心負責

李碧麗牙醫師17年經驗細心負責
中國首家…陝西碳中和學院揭牌 開展技術研發推廣

中國首家…陝西碳中和學院揭牌 開展技術研發推廣
臉太尖也不美 瓜子臉最佳比率出爐 超過這程度就是「國字臉」

臉太尖也不美 瓜子臉最佳比率出爐 超過這程度就是「國字臉」
精典牙科黃磊牙醫說明隱形矯正和微創無痛植牙優勢

精典牙科黃磊牙醫說明隱形矯正和微創無痛植牙優勢
東區、爾灣齒列矯正中心 許恆積醫師主持

東區、爾灣齒列矯正中心 許恆積醫師主持

熱門新聞

披薩收據。（Linda提供）

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

2021-05-19 20:42
鑽石吧市21日深夜發生命案，一棟住宅內發現一女一男兩具屍體，警察正對案情進一步調查中。（記者楊青／攝影）

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

2021-05-22 18:31
哪些情況下警察可以合理使用武力？（洛杉磯縣警局）

世說新聞／亞裔男華人區遭擊斃 警槍下這些舉動做不得

2021-05-19 13:17
全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡