許恆積醫師 提供免費初診病人矯正諮詢

東區、爾灣 齒列矯正中心（Ortho Joy orthodontic），由有多年矯正經驗的齒列矯正專科博士許恆積主持。許恆積醫師美國 齒列矯正專科學院院士，臨床經驗豐富，以最新的知識最先進的科技，配合數位X 光片，數位照相記錄，以及數位影像齒模，儘量減少病人的拔牙來完成齒列矯正。

現提供免費初診病人矯正諮詢及檢查。嚴格遵守CDC 指示，醫院標準消毒，確保每個人的健康。

該診所為服務各類兒童青少年及成人之齒列矯正，採用最新透明隱形牙套及OrthoCADTM高科技電腦數位影像齒模，能多方位診測使醫師能更迅速準確判斷診治方法與療程，來完成齒列矯正。許恆積醫師表示，不但注重牙齒的整齊，也要注重咬合及整體臉型的美觀，主張醫生與病人、家長之間的溝通與配合，彼此瞭解而加快整治療程。為了方便顧客，有各種不同的付款計劃，提供更多的選擇和便利。

許恆積醫師表示，齒列矯正並沒有年齡上的限制，人人都可矯正，從小學1或2年級直到成人五六十歲，均可達到矯正的效果。但若能與適當時機接受矯正，乃可減少治療的複雜性及療程。如小孩因為具有生長能力，醫生所能發揮的空間也相對較多，因此為小孩進行矯正治療的時間會比較短。

許醫師表示孩童最佳矯正時期從7歲到8歲，12歲到13歲的這段期間是乳齒與恆齒交替的階段，也是列齒矯正治療的一個關鍵期。矯正一般在此時期有「第一階段治療」的觀察換牙情形或者阻扼下巴的生長，或者調整牙床的寬度，在咬合不成形前提早調整防範。如果以為一定要等乳牙全部換完再作矯正治療，往往錯失了良好的治療時機。父母應提高警戒，意識到小孩如有下列情況時，就需要矯正。如乳牙期間，牙齒完全沒空隙，有齒列擁擠情形；上下顎位置顛倒，暴牙，咬合異常，錯咬等。

許醫師畢業於UCLA 生物學士，UCFS 牙醫博士。以優異成績畢業於MagnaCUM Laude and Regent Schoolar。聖路易大學齒列矯正研究所畢業。具矯正專科學院院士的頭銜。

東區齒列矯正中心詳情可參閱世界日報工商電話簿419頁，電話626-912-5988，地址18575 E, Gale Ave, Suite 228, City of Industry。南橙縣 齒列矯正中心，電話949-364-3602，地址113 Waterworks way , Suite #110 , Irvine 。www.orthojoy.com。