美威律師事務所 專精車禍及人體傷害訴訟

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該事務所表示，陸續的復工，也讓車禍變得越來越多，很多都是大型車禍。遇到車禍，首先不要驚慌，打電話報警，保護現場，等待警察到來，安全的情況下最好不要移動雙方的車輛。安全的情況下現場拍照取證，請肇事車主提供ID，汽車保險等信息，如有目擊證人更佳。

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