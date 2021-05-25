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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

美威律師事務所 專精車禍及人體傷害訴訟

【洛杉磯訊】

成功案例最高賠償額超過10億美元的美威律師事務所，專精車禍，人體傷害訴訟。該事務所表示，車禍賠償額度可獲高達64%，車禍客人可免費安排拖車、租車、到醫院服務，清除駕駛記錄以保持最低保額。

該事務所表示，陸續的復工，也讓車禍變得越來越多，很多都是大型車禍。遇到車禍，首先不要驚慌，打電話報警，保護現場，等待警察到來，安全的情況下最好不要移動雙方的車輛。安全的情況下現場拍照取證，請肇事車主提供ID，汽車保險等信息，如有目擊證人更佳。

美威律師事務所由法學博士James W. Vititoe帶領專業律師團隊出庭辦案，他也是著名出庭律師，30多年經驗，專精非正常死亡和個人案件，大腦和脊髓災難性傷害案件的專業出庭律師，成功案例最高賠償額超過10億美元，被改編為電影搬上好萊塢銀幕，被拍為電影「永不妥協Erin Brockvich」。

美威律師擁有三十多年訴訟經驗。專精非正常死亡和個人案件，大腦和脊髓災難性傷害案件，各種疑難案件，大巴士、飛機空難、大卡車意外、車禍、狗咬、摩托車、自行車受傷、跌倒、重大傷亡事故、勞工受傷、離婚、破產、遺囑、生前信託、公司成立、驅趕房客、民事訴訟、商業訴訟、房地產訴訟、刑事犯罪、酒醉駕車DUI、賣淫起訴、家庭暴力、

美威律師事務所亦精辦最新跨國公司經理L1簽證，EB1C 綠卡及投資移民。以及技術移民、特殊人才綠卡包括導演、演員、藝術家、運動員等，親屬移民、初高中生來美留學、B1商務、B2旅遊簽證延期、轉學生F-1等。

7天24小時全天候車禍中文諮詢專線626-926-3165，通國粵英語，服務橙縣、聖地牙哥、蒙市、羅蘭岡、亞凱迪亞等大洛杉磯地區。羅蘭岡地區電話 626-965-6342 ，地址 17700 Castleton St., Suite 388, City of Industry, CA 。詳情可參考世界日報電話簿底頁全版廣告。

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