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如何擁有無懼的晚年生活 長期護理重要性

【洛杉磯訊】
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世界日報「牛年理財系列」線上講座，第四場講座訂6月9日 (周三) 中午12點舉辦，講題是「長期護理-如何擁有無懼的晚年生活？」即日起接受註冊聽講，凡註冊及聽講即可參加抽獎。

長壽是令人高興的事。但根據統計，美國65歲以上的人士，70%在有生之年，或多或少都會需要長期護理。因為中風；因為失智；因為意外行動不便...各種原因使得生活不能自理，這些都需要有專人照顧。為了不拖累子女、不拖累家人，就要有事先準備。這就是長期護理的重要性，也是本報舉辦這場講座的原因。

此項講座將邀請法學博士蕭朱玲主講，紐約人壽保險公司副總裁孫東明主持。蕭朱玲亦具有稅法碩士學位，現任紐約人壽資深財務顧問。她將主講的內容包括：

當需要人從旁照顧時，一般家庭護理和養老院等的基本開銷是多少；一般醫療保險並不函蓋長期護理福利，如果要自行購買長期護理，如何做最適合自己的選擇；解說不同種類的長期護理保險內容；什麼狀況下能夠開始獲得保險支付，支付的方式如何(報銷或給津貼)；家庭成員是否可以擔任看護並獲得支付；如果在美國買了保險，卻在以外的國家做長期護理，是否可以獲得理賠支付；另外在混合型長期護理的保單中，收益利率在不同年齡層(55、60、65歲等)有何不同；保單價值和長期護理的福利是否是保證，而且是免所得稅等等。

有興趣聽講可上網註冊，網址https://bit.ly/3vM7cmN，或掃描QR code（二維碼，見圖）進行註冊。註冊截止日期是6日8日。只要註冊聽講，即可參加每場$25 Amazon禮卡抽獎，每場10名。凡註冊及聽講者，就會自動加入年底大抽獎，每名$100 Amazon禮卡，共12名。

世界日報在2021年共舉辦8場「牛年理財系列」講座，每月一場。全部禮卡總金額3200元 。

醫療保險 美國 紐約

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