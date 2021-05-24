萬通貸款銀行 5月推出大額貸款優惠

GMCC 3位負責人左起 James Jin， Charles Zhao， Raymond Chou。

GMCC萬通貸款 銀行是直接放款銀行（Direct Lender )，5月推出大額貸款優惠；有2單位的特別計畫；太陽能特別計畫 ；Non-Occupant Co-signers ；低門欄Reserve ，只需20%頭款，可貸高達200萬。

另有自住屋計劃：首付10%，貸款額度可高達200萬，Fico 需700。投資 屋計劃：首付20% 貸款額度也可高達200萬，Fico需700。本月另外一個優惠， JUMBO Prorams 貸款，房東無需提供兩年歷史，可使用 Departure Rental Income Even Jumbo Programs 貸款。

萬通貸款2005年成立於北加州 ，擁有9家分行遍佈南北加州，400多位經驗豐富有執照的貸款顧問，與近百家貸款投資機構合作，含Redwood合作貸款銀行。不論用Fannie Mae標準DU(Desktop Underwriter)審批或其他標準審核，GMCC都可內部審批放款。

房貸利率又到了歷史新底點，是重貸和套現貸款的好時機。

GMCC萬通貸款銀行負責人表示，如屋主打算用房地產的現有淨值作抵押貸款，做投資置業或合併債務，辦理套現貸款，可儘快與他們連絡。

GMCC萬通貸款有數百種貸款項目，對應每位客戶貸款需求及條件，量身定制貸款方案。不論是買房、重貸、投資，都能夠客製適合方案。

任何貸款問題可電 1 (866) 327-6898 或上網 www.gmccloan.com 。或親臨附近分行，東區分行位17700 Castleton St Ste 488,City of Industry。聖蓋博分行130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel。爾灣分行9960 Research Drive, Irvine。