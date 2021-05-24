美國蒙特梭利 幼師證照班招生

蒙特梭利國際幼師證照班，帶領學習正統的蒙特梭利教學法，美國 首都教育 學院表示，他們已協助超過上千位學生取得AMS國際證照，安排進入美國主流的幼稚園實習，學習開業與經營。

一張國際幼師證照特點有：全球認可、終身有效；.攻讀蒙氏幼教碩士可抵部分學分；華人社區獨家開辦；課程精要，雙語輔助教材；幼稚園實地操練，英文進步快；可海內外自行創業。該學院接受留學丶轉簽與當地生，名額有限 。

課程優勢有：可抵美國最多15個幼教碩士學分；實習帶薪、OPT及工作簽證 機會；母當地20多年經驗的園長授課；輔助雙語教材，提高通過率。

課程內容包含了349個小時的理論、540個小時/九個月的實習。學員完成並達到畢業標準後，將獲得由美國蒙特梭利協會 (AMS) 頒發的國際幼兒師資證照。

美國首都教育學院2021再次獲得美國AMS & MACTE認證單位的肯定。即使疫情期間，該校持續提供進修課程，目前有0~3和3~6 蒙特梭利證照課程、與相關幼教短訓課程，提供線上與線下相輔進行，網羅精英講師，同時在地合作超過四十家蒙特梭利幼稚園，全球近百家合作園所，協助學生就業與創業。

凡高中畢業，具基本英文能力即可報名。可協助辦理學生簽證；有興趣免費幼教分析與課程說明，可去電預約626-593-6988 。首都學院在13791 Roswell Ave. SuiteE Chino CA，微信pennyyang63。