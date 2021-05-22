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柏麗牙科 主治成人及兒童家庭牙科

洛杉磯訊
柏麗牙科診所是全美唯一Hello kitty & Friends 系列爲主題的牙科診所。（圖：柏麗牙科診所提供）
柏麗牙科診所是全美唯一Hello kitty & Friends 系列爲主題的牙科診所。（圖：柏麗牙科診所提供）

曾獲年度全美最佳牙科診所設計大獎的柏麗牙科診所，秉承醫者仁愛的執業態度，在嚴格防疫消毒控制下接受牙患病人，如果牙齒出現嚴重病痛，不要拖延，龐大的醫師團隊，採用最尖端科技及精湛技術爲患者治療。

柏麗牙科診所曾獲福布斯Forbes最有影響力的牙醫診所稱號，更是全美唯一Hello kitty & Friends 系列爲主題的牙科診所。該診所擁有最新3D立體全景X光，該儀器360度全景，可幫助醫生作出精確診斷。該儀器尤其是適用於植牙，牙齒矯正治療。

柏麗牙科創辦人杜振軒醫師（Eric To），曾多次獲美國加州 LA、 Pasadena等地區最佳牙醫稱號。杜振軒牙醫博士以優異的成績畢業於哥倫比亞大學，也曾在南加州大學牙科學院任職講師。杜博士是美國牙科協會，加州牙科協會和聖蓋博谷牙科協會的會員，是一位全面性的牙科醫生，他還專精牙齒美容，亦擔任Invisalign 矯正治療首選牙科醫生。

杜醫師帶領的專業團隊提供優秀的牙齒護理，再配合最先進的牙科設備及儀器，為病患提供最先進、全面的牙齒護理。

柏麗牙科診所提供成人及兒童牙科、牙齒美容、瓷片貼面、3D數碼X 光、口腔內視鏡、一小時牙冠、牙周病治療、一小時ZOOM激光美白、專科人工植牙、根管治療、固定及活動假牙、隱形矯正(Invisalign)等服務。

有關柏麗牙科詳情可看世界日報工商電話簿250頁。營業時間週一至週六，上午9時至下午6時。亞凱迪亞診所地址815 W. Naomi Ave,Suite L, Arcadia ，預約電話626-445-3388。天普市地址9636 Las Tunas Dr., Temple City，預約電話626-247-4788。

網址www.ParklaneDental.net。

加州大學 美國 亞凱迪亞

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