吳建民：美經濟復甦 應對中持開放態度

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，美國 想要持續推進經濟復甦，就應在經貿方面向中國 保持開放態度，尤其是在娛樂和教育產業方面。

這是日前他在一篇署名文章中的看法。他說，一年多前一場史無前例的公衛和經濟危機在美國上演。疫情 給社會帶來了不可估量的損失，慶幸的是現已迎來了抗疫成功的曙光。現階段的復甦證明我們面對逆境時的創新和適應能力，同時也展現美國對外開放的價值。2020年，為滿足急迫的抗疫需求，美國從中國進口的外科口罩和N95口罩數量等個人防護設備增長逾五倍，協助醫務人員有效地應對了這場危機。此外，從中國進口的電子器材和家用辦公設備，也幫助美國企業在疫情期間維持了生產力。

美國現正逐漸復甦，但是前方仍長路漫漫。雖然失業率較一年前的峰值相比有明顯下降，但當前的失業人數仍比2020年2月時增加了4百萬。對華貿易的開放協助美國在去年克服了疫情的挑戰，同樣地，持續中國開展貿易活動也要重建美國經濟至關重要。

以娛樂業為例。2019年，好萊塢大片在中國大放異彩，獲得了數億美元的票房收入，占中國92億美元票房收入的30%。而2017年上映的「玩命關頭8」（The Fate of the Furious），在中國就獲得了超過3億9千萬美元的票房，幾佔其全球總票房的1/3。這些文化出口項目支持美國的就業市場，卻也因疫情而面臨風險。根據美國勞工部的數據，截至2020年3月，電影和音樂產業僱用43萬人。疫情導致這產業的就業率下降近40％。與中國保持緊密商業聯繫並鼓勵中國電影市場進一步對美國開放，將有助於恢復這些工作崗位。

除此之外，美國的教育業也將受益於中國學生的開放態度。2019至2020學年間，美國35％的國際學生來自中國。2018年，這些學生為美國經濟貢獻了125億美元。儘管總體上美國對中國存在貿易逆差，但其在教育服務方面卻擁有出口優勢：美國對中國的貿易順差達2億8 千萬美元。

這些教育出口為美國高等院校和職業學校帶來3百多萬個工作崗位。不過，預計疫情也可能會為美國的學校帶來巨大的壓力。根據評級機構Fitch的數據，去年美國本科入學人數下降了4％，預計2021年教育業的總收益也將有所下滑。由此可見，向有意願來美國學習的中國學生保持開放態度，是保護美國教育業就業機會的重要一步。

若想在後疫情時代吸引國際學生回流，美國不僅需要重開國門，也要解決國內針對亞裔的系統性暴力行為。只有保障亞裔社區的安全，國際學生才能放心來美讀書，並確保我們的社會真正恢復正常。因此，我們應積極發聲，抗擊過去一年中爆發的反亞裔及反華事件。

另外，開放娛樂和教育產業也關係到美國在全球舞台上所塑造的形象。這兩個行業既對美國的就業和經濟至關重要，也是向世界傳遞美國價值觀的主要渠道。美國唯有堅守原則，才能繼續發揮在這些行業中的巨大優勢。

隨著經濟復甦的逐步推進，美國現在應該反思過往並規劃未來。在求同存異的前提下，美國通過與中國保持商業聯繫，度過了疫情爆發的第一年。那麼，後疫情時代的重建與復甦則需要中美兩國積極推動交流與互動，並重申各自的價值觀。