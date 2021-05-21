杉釦富公司 健康人生 從足部保養開始

健康人生，無病痛生活，就從足部健康保養開始。根據研究指出，現代人有足部相關疾病的比例，竟然高達80% 。西醫說：「小腿，是人的第二個心臟」，中醫說：「人老腳先衰」。因此經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題。

杉釦富公司的「遠紅外線免用水足浴桶」（見圖），除了解決了用水泡腳容易濕滑跌倒、閃到腰、不方便的困擾外，更解決不能衡溫久泡的麻煩。免用水足浴桶，是以遠紅外線取代傳統的水，能夠增加身體的血液循環及血氧量，有效幫助身體代謝。

杉釦富公司表示，其實許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如小腿水腫是因為身體循環不好，水分與代謝廢物堆積，是全身細胞缺氧的警訊。不只如此，腳力衰弱更會帶來無法預測的風險。例如下半身的肌力不足，血液推回心臟無力，心血管疾病就無法避免，同時讓下半身骨骼開始歪斜，影響所及，骨盤和脊椎也跟著移位，不只是腰背酸痛，脊椎側彎也接踵而來。從內在的角度來看，腳掌又是全身離心臟最遠的位置，脂肪層薄、保溫差、供血差，經常泡腳可以改善局部血液循環，對於下肢缺血的人來說有相當好處。

許多因糖尿病 或心臟不好，而導致小腿水腫走路不便或疼痛的人，用完遠紅外線這個產品之後，馬上覺得腳便的輕快。也因為促進末梢血液循環，使頭部血管的壓力減輕，緩解頭痛，舒緩高血壓 的現象。

杉釦富公司表示，紅外線是物理光線，紅外線波長與人體波長會產生共振，一旦共振就會在體內轉化成熱能。所以遠紅外線可以用來幫助高血壓患者降低血壓，因為它的溫熱效果，能將末梢血管擴張，促進血液迴圈，讓血管的壓迫減少， 血流也會變得比較順暢。此外對一些四肢容易冰冷、體寒或有身體容易疼痛者也有功效，

俗話說「春天泡腳，升陽固脫；夏天泡腳，暑濕可祛；秋天泡腳，肺潤腸濡；冬天泡腳，丹田溫灼」一年四季泡腳，都有各種不同好處，尤其是在夏天泡腳，中醫說「冬病夏治」在夏天更要好好養生，貯存能量以對抗冬天所帶的疾病。

位於舊金山的杉釦富公司，專營台灣 生產高品質遠紅外線產品，多項產品獲得日本、德國等醫衛專利，杉釦富遠紅外線免加水足浴桶，現提供折扣100元，可去電詢問650-999-0988、1-888-666-6048或上網直接訂購www.shinecous.com。

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