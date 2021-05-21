銀泰珠寶旗艦店擴大營業 新張優惠

銀泰珠寶 ( Yin Tai Jewelry ) 旗艦店，日前於聖蓋博市全統廣場舉行擴大開張儀式，鮮花、彩帶、氣球，政要名流雲集，象徵商機重啓美好景象。

聖蓋博市市長廖欽和、亞凱迪亞市市長戴守真、南巴沙迪那市議員Michael A. Cacciotti 均出席剪彩典禮 ，並向銀泰珠寶董事長張嫻（Grace Cheung）頒發賀狀。

張嫻董事長表示，銀泰珠寶開創了一個美麗殿堂，迎向璀璨並為消費者帶來更多彩的時尚珠寶首飾選擇，新張優惠中。

二十多年前即專營歐洲名牌服飾，張嫻經常飛往歐洲各時尚大城採購當季流行精品做大型庫銷，之後她轉駐全統廣場經營服飾及珠寶店，近年來亦參與社團裡的大小公益活動。

擴大營業後的銀泰珠寶旗艦店，採宮殿式豪氣裝璜，金壁輝煌，寬敞明亮。櫃檯及橱窗裏陳列著各種珍珠、紅藍寶、祖母綠、鑽石近百款，應有盡有。

「專業、創新、服務」是銀泰珠寶秉持的方針，從業主到核心員工均經GIA珠寶設計學院的專業學習，擁有珠寶設計鑒定證書。銳意創新的企業經營概念是將珍珠、紅藍寶和祖母綠及鑽石等飾品，從原料採購到設計製作、層層把關。

當天出席剪彩及致賀來賓包括南加州華人 社團聯合會榮譽主席張素久、主席陳慧碧、理事長郭頌、美國 華人婦女聯合會榮譽會長黃惠珍、曹琳、常務理事長郭志淩、執行會長吳少萍、南加州華人聯合總會會長邵聞、理事長熊文勝、南加州華人華僑聯合總會共同會長徐曉峰、理事長姜曉東、美中工商聯合總會會長張勇、美中工商協會榮譽會長周芳、美國大西北總商會會長江風年、美國江蘇經貿文化聯合會理事長梁宏、巾幗會會長陳潔、理事長楊弼等(見圖）。

銀泰珠寶旗艦店地址140 W. Valley Blvd., #121, San Gabriel, CA ，電話(626)288-8711，七天營業。