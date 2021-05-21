銀泰珠寶旗艦店擴大營業 新張優惠
銀泰珠寶 ( Yin Tai Jewelry ) 旗艦店，日前於聖蓋博市全統廣場舉行擴大開張儀式，鮮花、彩帶、氣球，政要名流雲集，象徵商機重啓美好景象。
聖蓋博市市長廖欽和、亞凱迪亞市市長戴守真、南巴沙迪那市議員Michael A. Cacciotti 均出席剪彩典禮 ，並向銀泰珠寶董事長張嫻（Grace Cheung）頒發賀狀。
張嫻董事長表示，銀泰珠寶開創了一個美麗殿堂，迎向璀璨並為消費者帶來更多彩的時尚珠寶首飾選擇，新張優惠中。
二十多年前即專營歐洲名牌服飾，張嫻經常飛往歐洲各時尚大城採購當季流行精品做大型庫銷，之後她轉駐全統廣場經營服飾及珠寶店，近年來亦參與社團裡的大小公益活動。
擴大營業後的銀泰珠寶旗艦店，採宮殿式豪氣裝璜，金壁輝煌，寬敞明亮。櫃檯及橱窗裏陳列著各種珍珠、紅藍寶、祖母綠、鑽石近百款，應有盡有。
「專業、創新、服務」是銀泰珠寶秉持的方針，從業主到核心員工均經GIA珠寶設計學院的專業學習，擁有珠寶設計鑒定證書。銳意創新的企業經營概念是將珍珠、紅藍寶和祖母綠及鑽石等飾品，從原料採購到設計製作、層層把關。
當天出席剪彩及致賀來賓包括南加州華人社團聯合會榮譽主席張素久、主席陳慧碧、理事長郭頌、美國華人婦女聯合會榮譽會長黃惠珍、曹琳、常務理事長郭志淩、執行會長吳少萍、南加州華人聯合總會會長邵聞、理事長熊文勝、南加州華人華僑聯合總會共同會長徐曉峰、理事長姜曉東、美中工商聯合總會會長張勇、美中工商協會榮譽會長周芳、美國大西北總商會會長江風年、美國江蘇經貿文化聯合會理事長梁宏、巾幗會會長陳潔、理事長楊弼等(見圖）。
銀泰珠寶旗艦店地址140 W. Valley Blvd., #121, San Gabriel, CA ，電話(626)288-8711，七天營業。
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