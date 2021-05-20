U.S. Bank 全美銀行 支援亞太裔傳統月

全美銀行的U.S. Bank Good Truck在全國展開散發愛心與物資行動。

五月亞太裔傳統月，體現了對亞裔美國 人及太平洋島民裔傳統的重視，也是作為個人、社群 以及國家反思自我的機會。U.S. Bank （全美銀行）於 5 月 13 日至 23 日合辦贊助 CAAMFest 2021電影節，以drive-in說故事方式提供一個包括 100 多場虛擬現場直播、隨選和免下車講故事的活動。

U.S. Bank 建議觀賞一共五部分的 Asian Americans PBS 紀錄片，該系列介紹了亞裔美國人在塑造我們國家歷史過程中持續扮演的角色。

該片由 CAAM 和華盛頓哥倫比亞特區的 WETA 為 PBS 製作，並由 Independent Television Service ( ITVS )、Flash Cuts 和 Tajima-Peña 協助製作。

自 1980 年，美國亞裔媒體中心 CAAM ( Center for Asian American Media ) 一直致力於向更多的社群介紹故事和教育資源，展示豐富多樣的亞裔美國人經歷。

U.S. Bank 表示，今年隨著仇外情緒和種族主義在美國各地的抬頭，這種重視似乎比以往任何時候都更加重要。

除了文字聲明，它需要與亞裔美國人及太平洋島民裔（AAPI） 社群和組織建立合作關係，為社群帶來改變，並幫助社群成長並實現對AAPI最為重要的事情。

今年四月，為打擊偏見和暴力行為，全美銀行宣布為亞裔美國人和亞太島民裔 社群提供六萬美元的額外支援。全美銀行基金會的資助金已發放給南加州和北加州、亞特蘭大、西雅圖和雙子城的 AAPI 組織。今年三月， 全美銀行已承諾為 #StopAsianHate 盡一份力量，並宣布加大對 Ascend 的支援力度。

在加州，全美銀行除提供資助金外，U.S. Bank Good Truck在全國亦展開散發愛心與物資行動，包括向灣區和沙加緬度各地區的分行和社群團體派發了三千個裝滿口哨、安全燈和雙語身份證等安全套件 。詳情可上網 usbank.com/aapiheritage。