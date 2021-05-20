羅省牙科中心談 疫情期間看牙問題

羅省牙科中心表示，普遍認為摘下口罩、張大嘴巴治療牙齒很沒有安全感。但去年美國 牙醫學會統計，全美少於1%的牙醫師，新冠病毒檢測是陽性，CDC也沒有報告顯示新冠病毒的直接感染來源於牙齒治療。

該牙科中心表示，這是與牙科診所一直以來嚴格消毒有關，每個病人之間器具和診室的消毒，一次性用品的更換，操作的規範等，美國牙醫學會一直以來對牙醫診所都有很高標準的要求。

去年5月底羅省牙科中心重新開診以前，三家診所已經裝置了空氣淨化器和口外的強力抽吸機，有效控制室內游離的氣溶膠，加上最高標準的PPE個人防護，在保護醫護人員安全的環境下，病人也可以放心接受治療。

最近疫苗普及，洛城的疫情 也好轉，但由於變種病毒的出現，華人多數還是保持謹慎的態度。大家留在家裡的時間比較多，但注意不要忽略了口腔健康。抗疫最重要的一環是提高免疫力 ，口腔的細菌跟全身系統疾病可是息息相關。在家裡做好牙齒的保健很重要，每頓飯以後牙齒之間用牙線清潔及刷牙，這個是大家都知道。及時清出來的是軟的牙垢，要是累積久了，它會鈣化，變成硬硬的牙結石，自己就很難清除掉了。牙結石裡面的細菌會破壞支撐牙齒的牙槽骨，慢慢演變成牙周病。都是骨質的流失，牙周病比起骨質疏鬆症更直觀，更容易發現。患者的免疫力通常比較低，牙周病病菌吸入到肺部會引起各種肺病，心肌梗塞、老人失智等機率都比正常人高。

如何預防牙周病呢？每六個月到一年洗牙檢查，有必要的時候做深層潔牙，很多人誤以為在診所清潔完就沒事了，其實自己日常的清潔才最重要。疫情期間在家裡不可避免會多吃零食，盡量選擇低糖或低脂食物，吃完馬上喝水對預防蛀牙總有點幫助。

羅省牙科中心在阿罕布拉市(Alhambra)， 西柯汶納市(West Covina)及中國城都有診所，專業的醫師群可以解決牙齒困擾。可電626-284-0908諮詢或預約看診。