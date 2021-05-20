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東方殺蟲提醒 別讓白蟻吃垮房子

洛杉磯訊

老字號東方殺蟲公司（Eastern Termite & Pest Control），自1996年成立至今，專精住宅、商店、公寓、商業、建築、餐館、工廠等各種全面殺蟲工作、消除有害黴菌等服務，提供一次清除、按月服務、長期服務等方案。提供房屋買賣白蟻証明、銀行、衛生局檢查等各種文件。

該公司負責人表示，房子出現白蟻一定要殺，白蟻很可怕，會吃垮房子，而房子又是大家最大的資產，不要為了省小錢而坐視不管，另外白蟻是會傳染的，如果你看到隔壁鄰居在殺白蟻，建議你最好也請人來檢查。

加州的房屋多屬木質建築，到了一定的年份就會開始出現白蟻，常出沒於洗衣機下方、門框、窗口、屋簷、車庫與陽台，到了夏天，更是隨處可見。

該公司專精清除白蟻、蟑螂、老鼠、蜘蛛、螞蟻、蜜蜂、野鴿、黴菌等服務，採用高科技的藥物，高效低毒，環保安全、煙薰處理，可消除室內外蚊蟲滋生地。他們響應加州政府的鼓勵， 採用最新藥物，減少環境污染。

該公司還建議殺白蟻，一定要找擁有加州執照的公司。東方殺蟲公司累積多年的經驗，一條龍的服務，包括建築工程、修理房子木頭及結構損害等，並提供令人滿意的價格。詳情可參閱世界日報電話簿502頁，國粵語洽詢電話1-800-434-1662。

加州 世界日報

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