DIY黑糖波霸奶茶+可以喝的抹茶麻糬冰沙

SUNRIGHT TEA STUDIO推出美國 首創抹茶麻糬冰沙（MATCHA RED BEAN FROSTIES）及台灣 黑糖波霸奶茶DIY組合，令人清涼一夏在家也可以DIY香醇的黑糖波霸奶茶！

SUNRIGHT TEA STUDIO產品開發師Omar表示，抹茶麻糬冰沙研發靈感來自於日式甜點紅豆、麻糬，搭配抹茶，絕妙的三種和風口味配對。他嘗試把甜品的口感融入飲料裡面，來擦出不一樣的火花而產生這個夏日冰飲。

抹茶麻糬冰沙經過多次實驗選出的麻糬，每天由每家門店現場製作口感Q彈，加到抹茶冰沙中，搭配鬆軟紅豆及台灣蔗糖，結合抹茶有層次帶著豐富的茶香味，創造出有視覺享受又可以喝的麻糬冰沙。

另外SUNRIGHT TEA STUDIO台灣黑糖波霸奶茶DIY組合每組有6杯黑糖波霸奶茶，還有吸管，做法簡單。

1. 把可微波的波霸包剪開一小角，防止波霸包微波時爆裂。

2. 把波霸包用微波爐加熱20至30秒。

3. 撕開奶茶包用熱水冲泡攪勻。

4. 打開黑糖包，按個人喜歡甜度加糖。

5. 最後加入波霸即可，喜歡喝冰的就加冰塊。

如果擔心疫情 不想出門在家也可以享用台灣黑糖波霸奶茶

不囉唆，請看影片！