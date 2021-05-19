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WJ 疫苗諮詢站 提供最新訊息 歡迎點閱

郭淑敏
疫苗資訊站 QR Code
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【洛杉磯訊】為服務華人社區，由世界日報設立、加州公共衛生局 (California Department of Public Health) 特別贊助的「 WJ 疫苗諮詢站 」，已於月前正式啟動，民眾可至世界新聞網worldjournal.com首頁、點擊最上方的「疫苗」欄目（見圖），進入「疫苗諮詢站 」網頁，或者掃描QR code（見圖）直接進入網頁。

該網站將讓民眾了解COVID-19疫苗及疫苗重要的信息。例如：最新的疫情數字、美防疫政策與重啟、疫苗新訊、全球疫情、疫苗的好壞處分析、各地疫情等。世界日報還特別製作了一張圖看疫情，讓民眾更清楚了解全美各地的疫情走勢，施打情況及確診病例；另外還製作了以一張圖看加州疫苗接種進度；另外對於新冠疫苗的疑問，也有相關影片說明。同時還有許多人關心的議題，像是學區重啟進度、12歲到15歲的青少年接種疫苗，第二劑疫苗被誤打成別的牌子等的說明等等。

現在全美戴口罩的規範混亂，各州、甚至市鎮的規範都不太一樣。根據加州政府的規定，在某些情況下可以不用戴口罩。日前加州州長紐森宣布，隨著加州計畫在6月15日取消對經濟行為和聚會的限制，加州口罩令也將在大部分地區解除。

或者是各州及各城市的開放等級標準，及開放容量標準，究竟我們身活周遭的室內活動地區能不能去？當城市進入黃色層級後，大多數企業可允許更寛鬆的容量限制。據縣政府的指導方針，健身中心、釀酒廠可將室內容量從目前的25％提高到50％。酒吧室內可容納25％。道奇體育場（Dodger Stadium）等戶外場所的容量可從目前的33％提高到67％，遊樂園可容納35％的遊客，之前比率為25％。

這些相關的議題及解答都能在「疫苗諮詢站 」找到，同時還可連結至加州公共衛生局的接種新冠疫苗相關訊息網頁。

公共衛生局表示，接種疫苗是結束疫情最重要的步驟之一，每一位接種疫苗的人，都會使我們朝向終結疫情後的世界更近一步。可登入「疫苗諮詢站」網頁細閱內容，以了解更多為何疫苗是結束疫情最強而有力的工具。

疫苗資訊站 入口處
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疫苗 疫情 加州

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