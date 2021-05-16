給每一位畢業生的畢業禮物

多年苦讀終於到達了一個重要的里程碑，送他們一個銘記終身的畢業禮物慶祝他們的成就。

銘記終身的畢業禮物盡在南海岸廣場

• Porsche Design Laptop: Acer Book RS I7保時捷設計：頂級技術現代簡約風格的Acer Book RS I7筆電，大展身手！

• Tiffany & Co. Bracelet：T Diamond Wire手鍊標誌永恆，璀璨鑽石和18k白金讓畢業生大放光芒！

• Vacheron Watch：江詩丹頓的Historiques American 1921白金鐘錶讓他們珍惜傳承下去。

• Dolce&Gabbana運動鞋：Dolce＆Gabbana的Parco dei Principi系列混合材料NS1套穿運動鞋以60年代意大利建築和設計為靈感，採用超柔韌的橡膠鞋底兼顧了時尚性和舒適性。

• Longchamp Bag：Roseau手提袋用途廣泛寬敞，足以容納所有必需品，使其成為理想的首個工作提袋。

• Baccarat Pencil Holder：Baccarat Louxor精美水晶筆筒，為畢業生辦公室增添光彩。

• Fossil backpack：休斯頓背包可容納15吋筆電到iPhone ® 11 Pro Max內外多口袋行動上課辦公更便捷。

• Rimowa Suitcase：德國 設計Rimowa經典鋁製旅行箱，堅固輕巧使用壽命。永恆的經典之作極為，堪稱工藝和創新的無與倫比的典範。這款輕便的隨身行李箱設計用於大多數飛機的高架行李箱，是短期週末或商務旅行的理想之選。