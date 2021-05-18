移民法律師肯尼斯 專精上訴案

資深移民 法律師肯尼斯（Kenneth C. Goodsell），專精在庇護 辦公室（新申請），移民法庭（法律代表）和移民上訴委員會（上訴答辯）提出的各種庇護申請。同時也專精向移民上訴委員會、和美國上訴法院遞交移民法院遞解令的上訴，幫助美國公民 或永久居民提交家屬申請（I-130）和身份調整申請（I-485），包括對過去的失實陳述、或犯罪記錄任何必要的豁免申請（I-601）。用高級法院的請願書，以基於憲法或法定理由撤銷對移民的定罪。

肯尼斯律師表示，如因違反某項罪行而被定罪，而律師沒有告知你認罪對移民造成後果，肯尼斯律師可提供幫助。關於先前簽發的缺席遞解令和檢察自由裁量令（PD），向移民法庭申請重新開庭動議，通過婚姻或庇護的就業授權文件和調整身份的申請，庇護家屬申請（包括超過2年的申請）和超過1年的庇護申請，都可提供協助。

該事務所表示，在高等法院審理的特殊移民青少年身份申請（SIJIS），以及隨後在 USCIS 進行的身份調整（I-485）申請的業務。如果未滿21歲，且被父母或單親遺棄，虐待或忽視，則可能可以在高等法院通過被指定監護人的方式，獲得SIJIS 豁免的資格，通過USCIS調整為美國永久居民。

該事務所表示，肯尼斯律師都是親自處理每個案件，與每位客戶面對面交流，親自出訪移民面談和到移民法院上庭，親自撰寫移民上訴委員會的答辯。在庇護面談辦公室、移民法庭和移民上訴委員會有87%的批准率。辦公室位於Olive Street上洛杉磯移民法庭對面，可確保上庭過程中的突發狀況。

肯尼斯律師，擁有UCLA法學博士、哥倫比亞大學文學學士學位，26年辦案經驗，是一位人權律師，2004年獲中國大陸政治避難者美西協會頒發「人權衛士」稱號。

中文助手會翻譯及解答疑慮。肯尼斯律師事務所Law Office of Kenneth C. Goodsell 的查詢電話213-688-0081，Email:[email protected]，地址617 South Olive Street, #601, Los Angeles (近諸多公車站) 。