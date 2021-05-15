頸椎坐骨疏通膠囊 活血、止痛效果好

圖：蘇氏藥業提供

成立於1979年的美國 蘇氏藥業，是榆林牌頸椎坐骨疏通膠囊、和頸椎坐骨止痛膏（見圖）的美加總代理。它們能強筋骨、舒筋通絡、活血化瘀和消腫止痛。

蘇氏藥業表示，內服用的頸椎坐骨疏通膠囊(Neck & Lumbar Spine Capsule) 是由紅花、三七、血竭、蘇木、川牛膝、杜仲、續斷、桑寄生、乳香、沒藥、兒茶、川芎、丹參、當歸、枳實、雞血藤、益母草及茜草18種中藥材濃縮提取而成， 每日三次，每次四粒，持續服用一周以上，對頸椎痛、坐骨神經痛有顯著療效。

外用的頸椎坐骨止痛膏 (Neck & Lumbar Pain Relieving Balm)是由樟腦、薄荷腦、水楊酸甲酯、當歸、蘇木、炒枳壳、煅牡蠣、川牛膝、續斷、血竭、杜仲、乳香、益母草、川芎、沒藥、橄欖油、三七、茜草、紅花、丹參、兒茶、雞血藤、桑寄生及白蜂蠟精制而成。

蘇氏藥業表示，內服外用搭配使用，效果更佳。全美各大超市、中西藥房、蔘茸行及禮品店均有代售。如有任何查詢，可電美國蘇氏藥業免費專線1-888-221-3496，或上網www.solsticemed.com。