CDC活動 「前吸菸者的忠告」十周年

美國 疾病控制及預防中心（CDC ）的「前吸菸者的忠告Tips® Campaign」活動，已經進入了第十個年頭。Tips活動是美國第一個由聯邦政府資助的菸草教育運動，已幫助超過100萬美國成年人戒菸，並激發了數百萬癮君子嘗試戒菸。

除了廣告，最新的Tips活動將繼續分享有關吸菸相關疾病患者的個人故事和他們的苦難煎熬。此外，還會講述照顧患有吸菸相關疾病的親人的家庭成員的故事。這些擔當照顧者角色的家庭成員，在照顧病人時他們的生活亦會受到多方面的影響；包括在照顧病人的同時，他們是否還有能力繼續工作，以及他們如何保持個人的身心健康。

「近十年來，Tips活動激發了數百萬人作出挽救生命的決定，嘗試戒菸。」CDC 吸菸與健康辦公室主任 Deirdre Lawrence Kittner 博士說，「通過勇敢地分享深刻的個人故事，這些新廣告中的英雄們，為超過 1600萬患有吸菸相關疾病的人發言」。

「美國疾病控制與預防中心的 Tips活動，有效地讓人們注意到吸菸的有害影響，並使人們聯繫到可以幫助他們戒菸的資源。」加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學與公共衛生學教授朱書宏博士說：「作為從事戒菸干預措施多年的公共衛生研究人員，我非常清楚吸菸的嚴重後果。」

可電ASQ華語戒菸專線1-800-838-8917 或在網上註冊或短訊服務，讓說廣東話或國語的戒菸顧問為你的戒菸旅程提供幫助。」或瀏覽 www.asq-chinese.org獲取免費的戒菸幫助。符合條件的吸菸者將會獲得兩週用量的免費尼古丁貼片。

ASQ還為已戒菸但仍在為保持戒菸而努力奮鬥的人士提供幫助。吸菸者也可以用關鍵詞「戒菸」發短訊到 66819以獲取戒菸支持。他們也歡迎非菸草使用者致電華語戒菸專線，以了解如何幫助你所愛的人戒菸。 ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7時至晚上9時 。

ASQ華語戒菸專線由 Asian Smokers'Quitline（ASQ）運作，並由美國疾病控制及預防中心資助。研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸菸者戒菸的成功率。