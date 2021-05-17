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加州幼兒教育聯盟呼籲 解救幼兒教育危機

洛杉磯訊

截至今年1月，在加州33,540個持照育兒中心和家庭兒童保育計畫中，有8,330個因為疫情而關閉，相當於關閉將近25% 的持照兒童保育機構，它進一步打擊了在疫情之前，就已搖搖欲墜的育兒行業。

加州早期幼兒教育(ECE)聯盟表示，如果這個數字還不夠令人震驚的話，那麼失去超過15萬個兒童保育的工作，恰恰給需要托兒服務才能工作的家庭，敲響了殘酷且現實的警鐘。

加州早期幼兒教育聯盟，日前舉辦了虛擬市政廳的活動，為倡導者和熱心家長提供機會，瞭解更多有關兒童保育計劃，目前面臨的問題和迫切需要全州支援方面的資訊。

加州早期幼兒教育(ECE)聯盟表示，隨著COVID-19的疫情持續到2021年，兒童保育所必要的基礎設施，仍要繼續應對前所未見的情況。市政廳集結了ECE領域中的思想領袖、倡導者和熱心家長，並讓他們一起就加州目前的兒童保育狀況展開了互動討論，及每個人可以做些什麼，來幫助及確保為成千上萬的家庭提供健全的兒童保育系統。

目前許多家庭尤其是女性，必須抉擇是要保住自己的工作或減少工作時數，來確保家中幼兒能夠得到照顧。根據EDD勞工市場資訊部的資料顯示，加州女性的失業率從2019年12月的4.1%升高到了2020年12月的11%，增高了2.5倍以上。相比之下，同期男性的失業率從4.1%升高到了9.5%。

隨著加州企業重新開始營運，百萬人重返工作崗位，兒童保育領域勞動力的這一大縮減，意味著加州只有大約11萬6千名持照兒童保育工作者，可以為0歲到5歲的280多萬兒童提供服務。此外，加州的兒童保育系統，十多年來都是勉強維生，每年都幾乎無法維持下去，在疫情期間，更是有許多連熬到下個月都很艱難。

隨著要給工作人員、行政人員和學生提供清潔或消毒用品和個人保護設備，運營成本正在不斷飆升。對於那些還在營業的育兒機構來說，它們中也有許多處於財務崩潰的邊緣。兒童保育工作者無法在入學率如此之低的情況下維持生存，隨著工作人員和工作時數的減少，兒童保育工作者，也無法繼續提供高品質的個別關照。

加州早期幼兒教育聯盟表示，在加州努力應對疫情後續影響的過程中，兒童保育提供者，很顯然就處在復甦的前線。沒有他們，加州工作者，就無法全面回到自己的工作崗位上，為加州經濟引擎的發動貢獻一己之力。因此，我們必須透過加州的預算和立法，做出充分的撥款和安排，以便立即以及在長期內，為兒童保育系統提供支援，從而支持和保護兒童保育工作者。

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