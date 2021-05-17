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520愛的宣示日 安博電視盒 提供優惠

洛杉磯訊

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UBOX8已提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi2.4+5G，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，直播頻道一秒鐘完美轉台，享受無卡頓體驗。最新安卓10.0系統，打造8代獨享全新界面；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，男女老少都能聽鬆上手。

外加全球多個CDN無限加速，鏈接網絡，立享觀影，無地域時空限制。另每天更新豐富影視內容，滿足各類收看需求。

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