520愛的宣示日 安博電視盒 提供優惠

安博電視盒第八代UBOX8，連接網絡便可收看直播頻道，高清影視。520愛的宣示日活動期間，原價218元現以優惠價供應，另包郵包稅，一到三個工作天送達。

新一代的盒子通過網路連接，收看1000多個來自中國大陸、台灣 、香港、日韓，北美及全球主流直播頻道，24小時實時不間斷同步播放，多個頻道還可以7天回放；同步新聞台、體育頻道、綜藝節目、卡通動漫頻道、成人私密影視，海量高清電影、連續劇。不附帶任何廣告。

UBOX8已提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi2.4+5G，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，直播頻道一秒鐘完美轉台，享受無卡頓體驗。最新安卓 10.0系統，打造8代獨享全新界面；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，男女老少都能聽鬆上手。

外加全球多個CDN無限加速，鏈接網絡，立享觀影，無地域時空限制。另每天更新豐富影視內容，滿足各類收看需求。

一次購機無月費及任何額外費用。安博科技更為盒子提供一年硬件保固。更多產品詳情瀏覽網站www.unblocktechusa.com，520愛的宣示活動折扣劵：LOVE520，電話626-392-9060，微信 M2-STAR (微信下單可享額外折扣)。