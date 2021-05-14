TANG 韓國餐廳 開放室内外用餐區及外賣

外帶韓式滷豬腳

位於Buena Park 以及Fullerton 市 的TANG 韓國餐廳， 目前已開放室内外用餐服務，也歡迎外賣。這兩家店 ，疫情 期間也是生意興隆， 排隊入座。

該餐廳推出的菜單，都是韓國料理中必吃美食 ，健康、道地、正宗。主打菜單血腸湯飯（Soondae –Guk），在韓國屬於親民大衆美食，韓國人很愛吃，華人 也愛。如果你從未嘗試過，不妨吃吃看， 熱乎乎的湯內加上自製的血腸（血腸內配料有絞肉，豆腐，粉絲，大蔥，香菇，豆芽等），配上白飯，加上附送的韓國小菜，讓你有一種幸福感，很多食客慕名前去品嘗。

辣牛肉絲湯，是許多人最愛的韓國料理之一，尤其是辣辣的湯頭及湯内的配料，牛肉絲，山野菜，黃豆芽，大蔥等組合，吃起來非常有口感，鮮香，超級下飯。

菜包水煮豬肉（Steamed Pork Belly ）是韓國傳統美食之一，這道料理爽口不油膩，吃法就是把水煮豬肉放在附贈的生菜上，加上特製沾醬，大蒜片等配菜，包起來吃，非常過癮。

日式炸豬排韓式滷豬腳（Pettitoes ），如果三五好友一聚，不妨外帶這道料理，韓式滷豬腳與中式做法不同，不油膩，有顛覆想像的味道，切成一片片，Q彈有嚼勁。再來上一瓶韓國燒酒，仿佛身在韓劇内。

豬肉湯飯、土豆脊骨湯、牛排骨湯（OX Bone Soup）等都很好吃，也是許多人必點菜單。如果家裏人多，各點一道，大家共享， 可以體驗不一樣的吃法。

該店外賣包裝相當講究，全部都用密封包裝，外帶韓式滷豬腳（見圖）也不例外，所以無論在室外堂食或外帶外，都可安心享用。

Buena Park 店訂位電話714-266-0309，地址7231 Orangethorpe Ave. 。Fullerton 總店訂位電話714-680-9550 ，地址1937 W. Malvern Ave。