新西蘭 Zespri陽光金果奇異果 新鮮上市

來自新西蘭的Zespri陽光金果奇異 果的季節來了！這個Zespri陽光金果擁有熱帶水果的香甜滋味，嘗起來像芒果和草莓的結合。果皮薄透，外形渾圓和金黃色的果肉，讓陽光金果的特點更鮮明。

Zespri奇異果可以做出各種創意料理，從前菜，正餐，飯後甜點甚至飲料（見圖），都有陽光金果可以發揮的空間。更多Zespri奇異果和信息及菜譜，可到www.zespri.com/en-US查詢。

Zespri International公司表示，小小一顆陽光金果，擁有超乎想像的營養，每天一顆奇異果，滿足一整天的營養所需。奇異果的豐富營養素對所有年齡段的人都有好處，富含維他命C，維他命E。維生素C對健康非常重要，但人體無法自行產生，必須從日常飲食中獲取，而Zespri奇異果是維生素C的很好來源之一。另外，Zespri陽光金果富含膳食纖維促進腸道蠕動，增加飽足感。食物中有適量的膳食纖維時，可以幫助維持消化道機能，使排便順暢。除此之外葉酸，鉀元素和抗氧化劑等人體所需主要營養元素。維他命C是緩解現代人慢性疲勞的必需營養素。奇異果富含的葉酸對孕婦也大有裨益，因為葉酸有助於細胞生長和發育。此外，奇異果還含有生長兒童所需的必需營養素，如鉀和鈣。奇異果富含的抗氧化劑更是有助於為肌膚增添光彩。

Zespri陽光金果奇異果供應季，從5月起至次年2月。新西蘭供應季於11月份結束，但是意大利的供應季將延續到2月。意大利奇異果生長過程也由Zespri專屬系統監管，可以放心食用。

Zespri International總部位於新西蘭的Mount Maunganui，向59國出口優質奇異果，是世界上最成功的果蔬產品行銷企業之一，百分之百由奇異果果農擁有。Zespri聘用新西蘭，亞洲，歐洲和美洲等來自世界各地的員工約500名，代表新西蘭2500名果農及全球各地1200名的種植者，公司專注於奇異果的創新研發、供應鏈 管理、分銷渠道管理及產品推廣，奇異果的品種包括經典的綠奇異果、陽光金果、有機奇異果等。