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大莊家亞洲市場部團隊 提供貴賓式客服

【洛杉磯訊】
大莊家賭場度假村博彩娛樂VIP客戶服務部兼亞洲市場部經理Anna Tran(右)與華語VIP客戶主任Gabriel Tang(左)，用心為顧客提供貴賓式款待。(圖╱業者提供)
大莊家賭場度假村博彩娛樂VIP客戶服務部兼亞洲市場部經理Anna Tran(右)與華語VIP客戶主任Gabriel Tang(左)，用心為顧客提供貴賓式款待。(圖╱業者提供)

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino) 近日向華人賓客介紹博彩娛樂VIP客戶服務部兼亞洲市場部經理Anna Tran 。年初新擢升的Anna Tran，自2006年起即進入「大莊家」，曾任博彩娛樂客服專員、VIP客戶主任、VIP客戶高級主任及VIP客戶經理，資歷相當深厚。Anna 精通英語及越南語，她瞭解客人所需並視為工作中一大樂事。Anna喜歡利用閒暇時光探索南加州地區各種風味餐廳，尋找世界各地的經典美食。

在專屬客戶服務團隊裡，親和力強的華語VIP客戶主任Gabriel Tang 唐景德，用心為顧客提供貴賓式款待及精選優惠，更可為VIP客戶預訂各項餐飲服務及優先高爾夫球時間等。Gabriel Tang自2017年加入「大莊家」團隊，Gabriel擁有丹佛大學法律碩士學位，他精通粵語、英語及國語，具有多媒體銷售的資深背景。

由魯瑟諾印第安Pechanga族人擁有並經營的「大莊家賭場度假村」，榮獲USA Today讀者票選為全美最佳賭場，自2002年起被AAA評為四鑽級酒店。大莊家擁有最熱門的角子老虎機、桌上娛樂、頂級娛樂節目、1090間豪華酒店客房、星級餐飲食府、水療護理及Journey高爾夫球場。有關詳情可電免費專線(877) 711-2946，或瀏覽 www.pechanga.com 。

加州 越南 南加

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