仁濟社區醫療 免費接種莫得納疫苗

仁濟將在蒙特利公園701 S. Atlantic Blvd診所，為18歲以上的社區居民免費接種莫得納疫苗。（本報檔案照） 謝雨珊

仁濟社區醫療中心為解決廣大居民路程遠的問題，向洛縣 公共衛生部門申請，希望提供足夠數量的疫苗 ，讓社區居民就近接種。

即日起，仁濟將在蒙特利公園701 S. Atlantic Blvd診所，為18歲以上的社區居民免費接種莫得納疫苗。仁濟的工作人員表示，很多人擔心接種新冠疫苗需要付費，其實接種疫苗完全免費，並無需提供醫療保險 。接種時只需帶上身份證（如ID、護照）即可。

新冠疫情仍在蔓延，為了確保醫護人員和長者們的安全，仁濟在疫苗接種的過程中將做好充分的防護措施。為了避免室內聚集，接種場所選在空曠通風的室外停車場。所有到場人員都要求佩戴口罩，所有醫護人員和員工都要求穿戴個人防護設備，居民們在排隊等候期間也必須保持6英尺的安全距離。

如果你已年滿18歲、目前還未接種新冠疫苗，歡迎去電 (626) 503-0951 或 (626) 503-0952預約，工作人員將為你提供語言協助服務。疫苗接種能夠幫助抵禦新冠病毒，仁濟會盡最大努力為更多的洛縣居民接種疫苗。第一次接種完成後，約等四周左右，工作人員會協助進行第二次接種預約並告知具體接種時間，居民無需再自行預約。