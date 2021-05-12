鄭博仁律師 如何進行車禍/人體傷害訴訟

日常生活中，難免會遇到意外發生。當遇到車禍 、或有顧客在你的辦公室、商店或餐廳裡受傷，或發生其他意外傷亡事故時，應如何利用法律維護權益？針對人體傷害案件的訴訟，原告律師如何可以順利立案？辯護律師又會有哪些抗辯？

人體傷害訴訟案件：前檢察官、出庭律師鄭博仁表示，在原告律師可以提供証明文件，並可確立被告為疏忽責任方的時候，該人體傷害案件通常就可訴諸法律行動，並且辯護也會變得較有難度。原告律師可證明被告因疏忽，而未能對受傷的原告人盡到合理的「注意義務」。

原告的主張無效或言過其實：在某些情況下，當原告律師無法証明其主張時，無效的主張可能會從案件中被剔除。例如某些主張夸大了痛苦程度，或多算了未來損失的工資。醫護人員的診斷和預后，也可以通過中立的醫學專家的意見，進行多次評估和辯護。該專家獲得法律認可，可提出不同分析。雖然這可能不會導致案件被撤銷，但可以駁回原告方的某些主張，並且對有關受傷程度的主張，會要求更仔細的評估。由此通常會降低原告提出的經濟損失。

被告對原告不負有「注意義務Duty of Care」：所有訴訟案件都會包含原告的實際法律申訴，而很多時候一些原告律師在提交的原始訴狀中，都無法證明事故中造成傷害的被告負有注意義務。這也是很多關於「場所責任」的人身傷害案件中，辯護律師慣用的辯護策略。

原告對自身的傷害負責：這種辯護屬於「比較過失comparative negligence」的範疇，每個州都以不同方式遵循這一規定。一些州使用純粹的比較過失，這樣意外傷害中的任何受傷方，都可以得到一定數額的經濟賠償，除非他們完全是由於自己的過錯導致傷害的。

訴訟提交過晚：許多引發人身傷害索賠的損傷，在最初發生時似乎並不嚴重，但后來變得嚴重，以至於需要持續的治療並產生與痛苦有關的索賠。所有州都有規定每種人身傷害訴訟的訴訟時效。對於在訴訟時效結束時起訴的案件，就算在很早之前就確認了傷害，該抗辯也有可能是有效的。辯護律師會質疑，為什麼原告要等到追訴時效結束時才起訴，因為這或表明傷害不如所聲稱的那樣嚴重，從而導致該案件可因無意義而被法院駁回。

詳情洽鄭博仁聯合律師事務所(Law Offices of Paul P. Cheng & Associates)華語服務團隊626-570-8888，或發郵件至[email protected]。