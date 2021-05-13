現代汽車2022 Tucson休旅車，汽油、油電、插電任你選

現代汽車 隆重推出全新2022 Tucson休旅 車，率先在同級車上裝備遠程智能無人自動停車輔助系統，除了不斷進化的感性動感全球設計特色更以環保為重提供多款動力系統可選包括汽油與油電雙及插電混合車款。載客量與載貨量也比以前更大。

現代全球設計中心總監與資深副總裁SangYup Lee表示，Tucson的全新外觀設計，類似寶石的車身表面細節，傳達現代汽車不斷進化的感性動感設計特色。Tucson半反射鏡式日間型車燈(DRLs)中，該與格柵無縫融合，只有在照明時才可見。

Tucson的內部提供三種全新科技，包含10.25吋全觸控導航屏幕、10.25吋的無罩數位儀表盤，及業界僅有多重空氣通風，為前排乘客提供擴散氣流的溫度調節系統。第二排座椅具有摺疊功能，可輕鬆優化乘客與物品之間的重新配置能力。新款Tucson提供，長軸距版本，比上一代相比更長、更寬、更高，客運量增加6立方呎，達到108.2立方呎，載貨量增加7.7立方呎，達到38.7立方呎。

Tucson也強調信息娛樂、連結性，與便利性。無線Android Auto® 與Apple CarPlay加上八吋的彩色觸控式屏幕。車主也可以利用Qi無線充電器為手機 充電。配備八個揚聲器的Bose音響系統。 另外有SmartSense 主動和被動安全系統，先進駕駛人輔助系統(ADAS)，先進的現代數位鑰匙。

Hyundai 2022 Tucson 遠程智能停車輔助

新款Tucson備有2.5升直噴式和多端口噴射式汽油發動機，以及1.6升直噴式渦輪增壓混合動力和插電式混合動力系統。187匹馬力187，扭力為178lb.-ft。環保署預估，前輪驅動Tucson的平均燃油效率為29 mpg，全輪驅動的平均效率則為26 mpg。裝備現代汽車HTRAC®全輪驅動多模式系統，以電子可變扭矩分離式離合器，在前後軸之間具有主動扭矩控制功能可選的正常、跑車、智能，和雪地模式有助於在所有氣候條件下提供可靠的駕駛控制。

Tucson的油電混合與插電混合車款兼顧駕駛樂趣和出色的燃油經濟性，不同於只專注於燃油效益而犧牲行駛性能的許多競爭對手。Tucson油電混合採用1.6升渦輪增壓汽油引擎估計可以產生180馬力和195 lb.-ft的扭矩，整體系統則估計為226馬力。油電混合包括44.2kW電動馬達與1.49kWh電池組整體動力系統產生258 lb.-ft的扭矩，比標準汽油引擎高出30%，扭矩則高出20%，加油之前可提供500哩以上的行駛範圍。

插電混合車款則具有高輸出1.6升渦輪增壓直噴式混合動力系統，電池比油電混合車款的電池更大，輸出功率為13.8kWh，估計能提供32哩的全電動行駛範圍，燃油經濟性則超過70 MPGe。使用7.2kW充電器，插電混合二級充電功能可以在兩個小時內為系統完全充電。Tucson Hybrid採用了現代e-Handling科技，這個技術可根據輸入的行駛動態指令和道路條件，精準地控制電動馬達扭矩，以將駕駛樂趣抬高到新的水平。

Tucson的駕駛性能目標是在車輛與駕駛人之間建立一種純粹的聯繫感。Tucson的採用e-Handling駕駛動態改善操縱零件，比上一代更加敏捷。當Tucson Hybrid在彎道轉向時，其電動馬達準確地將煞車制動力傳達至前輪，進而增加輪胎與地面的接觸面積，以加強牽引力和轉向響應。然後，當車輛開出彎道時，電動馬達則會準確地將扭力傳輸至後軸，增加後輪的牽引力以及加速離開彎道的控制。作為現代N品牌發展的一部份，N Line版本的Tucson將於2021年春季末上市，有著更具侵略性的外觀和內飾細節。

Hyundai 2022 Tucson 儀表板盲點區域監控

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