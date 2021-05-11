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華美銀行 第一季度強勁成長財報亮麗

洛杉磯訊

華美銀行之控股公司華美銀行集團，日前公佈2021年第一季度盈利報告，業績亮麗，淨利達2億零5百萬元，每股獲利1.44美元。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民表示，華美銀行2021年第一季度強勁成長。存貸款穩步增加，收益和盈利能力持續提昇，信貸品質保持平穩，淨利較2020年第四季度增長25%。截至3月31日總貸款創新高達396億元，總存款亦創新紀錄達495億元。

吳建民還表示，華美銀行2021年第一季度的收益與2020年第四季度相比，年均增長率達10%，同時，有效的成本控管使調整後税前撥備前收入的年均增長率達到17%。鑒於宏觀經濟前景改善，且銀行資產品質持續穩定，2021年第一季度華美銀行未撥備任何貸款損失準備金。此外，得益於穩健的財務表現，銀行第一季度的有形股東權益報酬率達17.2%。

吳建民說，自年初至今該行的存貸款額強勢成長，而客戶所展現出的韌性和經濟的持續復甦，都使該行對2021年全年的發展前景和資產品質持樂觀態度。隨著經濟的重啟和回升，華美銀行將繼續憑藉強勁的財務表現，協助客戶持續發展。

華美銀行總資產至3月31日總資產達569億元。2021年第一季度賺取利息之平均資產為529億元，主要得益於平均可供出售債務證券增加14億元、平均貸款增加10億元、有息現金和存款增加5億780萬元，及根據轉售協議購得2億410萬元的平均資產。此外，去年12月31日至今年3月31日期間，平均可供出售債務證券增加22億元，轉售協議增加7億元。2021年第一季度的平均貸款為387億元，其中住房貸款成長最為顯著，較去年第四季度增加4億3250萬元。若不計SBA小型商業署薪資保護貸款，平均貸款與2020年第四季度相比，年均增長9%。

華美銀行總存款至3月31日達495億元，資本結構穩健，股東權益為53億元或每股37.26元。普通股每股有形權益為33.90美元。華美銀行董事會將在5月17日派發2021年第二季度普通股股息每股0.33美元，股東將依其至2021年5月3日的持股份數獲派股息。相關資料可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。

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