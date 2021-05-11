我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

國浸中文學校 線上中文暑期班招生

洛杉磯訊
線上課程
線上課程

該校表示，過去一年多受了疫情的影響，學生們都沒有機會和朋友們在一起，線上課程成了他們可以跟朋友共處，互相交流的機會，是他們在一天中的快樂的時光。目前許多人對政府放寬社交距離仍持保留的態度，還不敢把孩子送到學校，所以國浸中文學校將繼續在線上授課。

國浸中文是洛杉磯國語浸信會的社區服務項目，已經有四十一年經驗，以服務社區為宗旨。為了鼓勵更多的學生學習中文或持續中文學習，並減輕家長負擔，今年暑期班僅象徴性收費。同一家庭其他學生還有額外折扣。

該校線上中文授課已經超過1年，功效顯著，受肯定更勝於實體課程。該校李校長說，由於無需到校上課，只要能解決時差問題，不論住在哪裡都可以選課。

線上中文班，用多媒體教學，按程度分班，採小班制，每班招收學生12人。授課內容有中文的拼讀、書寫、會話、文化習俗、詩詞詠唱、童謠、線上遊戲等。課程安排活潑生動，寓教於樂，不但可以增加學習的興趣，還能使學童不致因居家隔離，而失去學習中文的動力，或是對中文的學習半途而廢。

有關教材講義和作業，將會安排時間供家長到校領取，凡是遠距學生，無法到校領取者，可以代為安排自費郵寄。

該校今年的暑期班，將在6月7日開學到8月6號。一共是9個星期。上課時間分為兩個時段，週一到週五，每一天早上9點半到11點半；每天下午兩點到4點。每一個星期10個小時。

報名表和簡章都可以在網站找到，參加者可以自行列印表格填寫，以郵寄、投入教會信箱或預約的方式報名。額滿為止，先到先得。

該校地址是110 W. Woodward Ave Alhambra, CA.91801。支票抬頭「MBCEC」註明中文學校。該校的網站是www.mbcla.org/教會資源/國浸教育中心。聯絡電話626-841-8288。

社交距離 支票 疫情

上一則

 麒麟家庭電話全球包月$9.99

下一則

華美銀行 第一季度強勁成長財報亮麗

延伸閱讀

不滿防疫規定而提告 俄勒岡州教會爆發74人群聚感染

不滿防疫規定而提告 俄勒岡州教會爆發74人群聚感染
中文學校聯合會多媒體簡報比賽 網上競技踴躍

中文學校聯合會多媒體簡報比賽 網上競技踴躍
中美聯誼會獎學金 贈僑校與鳴遠中文學校

中美聯誼會獎學金 贈僑校與鳴遠中文學校
中文學校聯合會學術比賽 147人領獎

中文學校聯合會學術比賽 147人領獎
北加中文學校聯合會 探討讓教學更有趣

北加中文學校聯合會 探討讓教學更有趣
爾灣中文學校 再獲WASC認證

爾灣中文學校 再獲WASC認證

熱門新聞

爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

2021-05-06 21:03
帶著13個月大的孩子的華人婦女，在華資超市前尚未停穩汽車，就被搶匪砸窗搶劫。（受害人提供）

洛杉磯縣華婦剛停車 歹徒砸窗奪皮包 全程不過3秒

2021-05-05 02:20
爾灣警局發布的兇嫌相片。(爾灣警局提供)

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

2021-05-05 20:59
自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

2021-05-03 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播