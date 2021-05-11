國浸中文學校 線上中文暑期班招生

線上課程

該校表示，過去一年多受了疫情 的影響，學生們都沒有機會和朋友們在一起，線上課程成了他們可以跟朋友共處，互相交流的機會，是他們在一天中的快樂的時光。目前許多人對政府放寬社交距離 仍持保留的態度，還不敢把孩子送到學校，所以國浸中文學校將繼續在線上授課。

國浸中文是洛杉磯國語浸信會的社區服務項目，已經有四十一年經驗，以服務社區為宗旨。為了鼓勵更多的學生學習中文或持續中文學習，並減輕家長負擔，今年暑期班僅象徴性收費。同一家庭其他學生還有額外折扣。

該校線上中文授課已經超過1年，功效顯著，受肯定更勝於實體課程。該校李校長說，由於無需到校上課，只要能解決時差問題，不論住在哪裡都可以選課。

線上中文班，用多媒體教學，按程度分班，採小班制，每班招收學生12人。授課內容有中文的拼讀、書寫、會話、文化習俗、詩詞詠唱、童謠、線上遊戲等。課程安排活潑生動，寓教於樂，不但可以增加學習的興趣，還能使學童不致因居家隔離，而失去學習中文的動力，或是對中文的學習半途而廢。

有關教材講義和作業，將會安排時間供家長到校領取，凡是遠距學生，無法到校領取者，可以代為安排自費郵寄。

該校今年的暑期班，將在6月7日開學到8月6號。一共是9個星期。上課時間分為兩個時段，週一到週五，每一天早上9點半到11點半；每天下午兩點到4點。每一個星期10個小時。

報名表和簡章都可以在網站找到，參加者可以自行列印表格填寫，以郵寄、投入教會信箱或預約的方式報名。額滿為止，先到先得。

該校地址是110 W. Woodward Ave Alhambra, CA.91801。支票 抬頭「MBCEC」註明中文學校。該校的網站是www.mbcla.org/教會資源/國浸教育中心。聯絡電話626-841-8288。