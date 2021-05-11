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 麒麟家庭電話全球包月$9.99

洛杉磯訊

每月花24.99元打長途太貴了？想要換公司須支付高額手續費和罰款？想要更佳服務，更低價格，可以轉訂麒麟電視+電話。麒麟電話每月付9.99元，中文電視任看， 電話全球任打。

作為全球領先的互聯網電視、家庭電話、商業電話三合一服務提供商，麒麟可以讓你撥打北美本地及全球任何一部普通座機或者手機，是能確保美中之間順暢通話的通訊產品。麒麟電話表示，他們保證北美最低價，免費綁定兩部手機，免費贈送中國回撥號，免費保留原號碼，無限撥打全球近30個國家和地區。

麒麟電視同時還提供北美性價比良好的中文電視服務。60+兩岸四地中文頻道，精品中文台應有盡有。中美同步收看最新新聞資訊、最火真人秀、熱播影視劇。還有熱門綜藝選秀、抖音集錦、體育賽事，真高清，即點即播，無廣告，不用等待。一個賬戶，多種終端，手機、iPad、電視機、Amazon Fire TV都能觀看。

你可以單獨訂購麒麟電視或電話，也可以選擇電話+電視組合。最重要的是選擇麒麟，沒有合約束縛，可以自由退訂，不必繳納任何罰金。相對於其他必須綁定一年以上的霸王條款，他們的服務選擇更自由。

無論你是哪一家的使用者，轉麒麟電視+電話均可獲得超低電話月費，領取高達200元禮。尚有合約綁定的用戶也無需擔心，他們表示會幫你解決。每天10個名額，先到先得，優惠僅限本月，手慢無。其中細節及詳情可電 1(877)-666-8878。

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