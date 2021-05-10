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2020人口普查 發佈國會席位分配結果

洛杉磯訊

美國人口普查局日前發佈2020年人口普查的數據，即全國和各州的人口總數，以及每個州將在美國眾議院獲得多少席位。

人口普查顯示，截止2020年4月1日，美國的居民人口爲3億3千144萬9281人，與2010年相比，增加了2千270萬3743人（7.4％）。美國居民人口是代表在50個州及哥倫比亞特區居住的人口總量。

其中重要數據包括：(一)人口最多的州是加利福尼亞州 (39538223)；人口最少的是懷俄明州 (576851)。(二)人口增加最多的州是德克薩斯州，增加3999944人，總數達到 29145505。(三)人口增加最快的州是猶他州 ，增加18.4%，總數達到3271616。(四)波多黎各的居民人口是3285874，與2010年的3725789相比下降11.8% 。

人口普查局將在2021年9月30日之前，向各州提供用於重新劃定其國會和其他立法邊界所需的當地人口數。

除了新發佈的統計資料，局長Raimondo 還向拜登總統提交了用於美國眾議院席位分配的人口統計結果。根據美國法案第二章，使用國會定義的公式計算眾議院席位分配人口，在各州分配美國眾議院的 435 個席位。

國會席位分配上，六個州在眾議院中獲得了席位，包括德克薩斯州（+2）、科羅拉多州（+1）、佛羅里達州（+1）、蒙大拿州（+1）、北卡羅來納州（+1）及俄勒岡州（+1）。有七個州失去了席位，每個州減少1個席位，包括加利福尼亞州、伊利諾伊州、密歇根州、紐約州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州及西弗吉尼亞州，其餘各州的席位保持不變。收到國會席位分配人數後，總統會將其發送給第 117 屆國會。國會席位重新分配的第 118屆國會將在 2023 年 1 月履職。

商務部長 Gina Raimondo 表示，感謝美國民眾克服重重困難回答完成了第 24 次人口普查。他說，這是民主制度的基礎，也是增長和復原的動力。

美國 人口普查 眾議院

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