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陳志香 踐行以人為本的養老產業

洛杉磯訊
陳志香在鳳凰城涉足養老產業，為美國老人提供舒適的家庭式養老環境及精細、人性化的康復護理系統。
陳志香在鳳凰城涉足養老產業，為美國老人提供舒適的家庭式養老環境及精細、人性化的康復護理系統。

來自中國湖南的陳志香，25歲打造一元收購變20億元人民幣傳奇，38歲成為香港主板上市公司執行董事兼總裁。

陳志香不僅在世界最大地產公司萬科集團拿到最高榮譽黃金大獎，且幫助萊蒙國際集團成功在香港上市，完成交易額超過200億元人民幣資產交易案。他看好美國養老產業，希望在美國打造融合東方細節服務與美國管理的養老集團。

陳志香畢業於中國知名學府中南財經政法大學，他喜歡挑戰高難度問題。2004年25歲時，他用1元人民幣承債式收購啤酒廠。啤酒廠背負著巨債且2000多名員工面臨失業。他接手後剝離一批低效低能資產，並推出符合公司實質情況的考核及激勵機制，將員工收入和公司效益密切捆綁。半年後不僅保住員工工作，且開始止虧轉盈。如今，企業估值至少20億元人民幣。

對這個傳奇，陳志香表示這是一門生意，思考問題時要考慮雙方利益和訴求。在面臨千絲萬縷問題時，要懂得抓主要矛盾，鞏固好基本盤。

陳志香2007年投身地產業，做為中國地產業輝煌十年的見證者和參與者，他坦言，這段經歷奠定他來美國開創養老地產基礎。他加入被稱為中國PulteGroup的萬科地產，這裏人才濟濟，集團員工共計10萬多人。他在人才叢林中脫穎而出，在萬科工作第3個年頭，他拿到公司最高榮譽獎章：黃金大獎。

黃金大獎的標準是為公司創造的效益，每年能拿到這個獎項的基本不超過十個人。2008年他主導收購一個深圳爛尾樓項目，該項目面臨一堆稅務和債務問題，他主動牽頭，用專業跟堅持將項目收購成功，實現三個月開盤銷售，半年現金流為正的奇跡。

三年後，他加入一家在香港主板上市的房地產公司：萊蒙國際集團，在38歲時，出任這家公司的執行董事兼總裁。

陳志香在國內房地產行業工作期間，他對養老地產有了深厚興趣及研究。日本在養老地產這方面可謂是表率，做到處處以人為中心，在養老住宅上講究細節並將人性化做到極致。為此他專程前往日本學習考察和交流養老地產的成功要義，並操盤幾個養老地產項目，在業內獲得好評。

陳志香自2016年開始多次赴美，每一次都加深他對這裏的歸屬感。他喜歡美國的教育和生活環境，也認同其價值觀和制度體系。尤其看好美國養老市場，他說老齡化是全球問題，最嚴重是日本，美國老齡化也很嚴重，預計2030年，美國老齡化人口占比將超過25%。美國養老產業市場大，前景光明。他希望能夠在美國從事養老地產的開發，通過人性化設計及以人為本的護理理念， 讓老人生活上更方便、安全、健康、舒適。

四年前，陳志香在鳳凰城就涉足養老產業，投資養老院。未來他計畫持續加大在養老領域的投入，為美國老人提供舒適的家庭式養老環境及精細、人性化的康復護理系統。他說養老行業硬體占30%，後續服務占70%，該行業利國利民利己，是一門生意，更是一門事業，滿滿的成就感。

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