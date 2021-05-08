我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

惠安納Humana健保 同慶母親節

洛杉磯訊
（圖：惠安納健康保險提供）
（圖：惠安納健康保險提供）

在充滿慶祝氣氛的五月，對母親表達敬意的節日是最特別的。如果你是一位媽媽，在今年的母親節之際，除了家人朋友為你慶祝外，你也可以為自己做些特別的安排。試試惠安納健康保險 (Humana) 的這些建議，讓你的這一天過得更有意義。如果你的家人好友是母親，也可以採用這些建議。

1.做個按摩，消除煩惱並放鬆神經。

2.在這一天只做自己喜歡的事情——園藝、乒乓球、卡拉 OK……這是屬於你的放鬆時間。

3.享受你最喜歡的家鄉美食。無論是外賣還是自己在家做，盡情享受一頓地道的大餐，慰勞一下自己。

4.和你愛的人聚在一起，度過充滿著懷舊電影、電視劇和舒心熱茶的一天。

回想你在生活中的各種幸福感。尋找一個瞭解你需求的聯邦醫療保險計畫；看看哪個惠安納健康保險(Humana)聯邦醫療保險優勢計畫最適合你。

在惠安納，提供對你有益的醫療保健是他們的信念，他們不斷努力為你帶來能讓你感到安全、滿意和滿足的計畫。

惠安納擁有超過30年聯邦醫療保險的豐富經驗，超過840萬的聯邦醫療保險優勢計畫與處方藥計畫會員。每一天，每一個計畫，惠安納都力求超越，讓你的生活更輕鬆，承保範圍更全面。惠安納表示，這就是他們以人為本的服務宗旨。

在一些地區，惠安納(Humana)的 Gold Plus HMO計畫可能包括以下額外福利：針灸、牙科、視力和聽力保障；內含處方藥保障，幫助支付某些藥物的費用；每季度美金125元的成藥和個人護理產品補助金；提供海外緊急醫療保障；透過SilverSneakers計畫免費獲得健身房會籍。

如果你首次申領聯邦醫療保險(紅藍卡)，或失去福利、搬遷，可聯絡持照的惠安納中文銷售代理人，以獲得有關醫療保健承保問題的普通話回覆，了解你是否有資格今天就加入，電話登記加入很容易，無需親自到辦公室。 可去電中文專線1-855-778-8206 (聽障專線 711)，或前往簡明易懂的中文網站Humana.com/ChineseCA 獲取更多資訊。

聯邦醫療保險 福利 紅藍卡

上一則

伍大衛牙科診所 提供全方位治療

下一則

哈岡現狼蹤 入室性侵搶劫79歲婦

延伸閱讀

母親節快樂…單親爸收到女兒手寫卡片 「再苦都值得」

母親節快樂…單親爸收到女兒手寫卡片 「再苦都值得」
劉丹曝楊冪女兒 母親節貼心送畫給奶奶

劉丹曝楊冪女兒 母親節貼心送畫給奶奶
李興華勞力士女錶珍藏款 迎母親節

李興華勞力士女錶珍藏款 迎母親節

Lotus智能衛生座 母親節第二台半價

Lotus智能衛生座 母親節第二台半價
琉璃工房歡慶母親節 推出全新作品

琉璃工房歡慶母親節 推出全新作品
紅葉蛋糕味美多款 即起接受母親節預訂

紅葉蛋糕味美多款 即起接受母親節預訂

熱門新聞

洛杉磯「停止仇恨亞裔」車隊遊行示威。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」

2021-05-01 17:24
爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

2021-05-03 02:20
帶著13個月大的孩子的華人婦女，在華資超市前尚未停穩汽車，就被搶匪砸窗搶劫。（受害人提供）

洛杉磯縣華婦剛停車 歹徒砸窗奪皮包 全程不過3秒

2021-05-05 02:20
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

2021-05-06 21:03
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這