惠安納Humana健保 同慶母親節

（圖：惠安納健康保險提供）

在充滿慶祝氣氛的五月，對母親表達敬意的節日是最特別的。如果你是一位媽媽，在今年的母親節之際，除了家人朋友為你慶祝外，你也可以為自己做些特別的安排。試試惠安納健康保險 (Humana) 的這些建議，讓你的這一天過得更有意義。如果你的家人好友是母親，也可以採用這些建議。

1.做個按摩，消除煩惱並放鬆神經。

2.在這一天只做自己喜歡的事情——園藝、乒乓球、卡拉 OK……這是屬於你的放鬆時間。

3.享受你最喜歡的家鄉美食。無論是外賣還是自己在家做，盡情享受一頓地道的大餐，慰勞一下自己。

4.和你愛的人聚在一起，度過充滿著懷舊電影、電視劇和舒心熱茶的一天。

回想你在生活中的各種幸福感。尋找一個瞭解你需求的聯邦醫療保險 計畫；看看哪個惠安納健康保險(Humana)聯邦醫療保險優勢計畫最適合你。

在惠安納，提供對你有益的醫療保健是他們的信念，他們不斷努力為你帶來能讓你感到安全、滿意和滿足的計畫。

惠安納擁有超過30年聯邦醫療保險的豐富經驗，超過840萬的聯邦醫療保險優勢計畫與處方藥計畫會員。每一天，每一個計畫，惠安納都力求超越，讓你的生活更輕鬆，承保範圍更全面。惠安納表示，這就是他們以人為本的服務宗旨。

在一些地區，惠安納(Humana)的 Gold Plus HMO計畫可能包括以下額外福利 ：針灸、牙科、視力和聽力保障；內含處方藥保障，幫助支付某些藥物的費用；每季度美金125元的成藥和個人護理產品補助金；提供海外緊急醫療保障；透過SilverSneakers計畫免費獲得健身房會籍。

如果你首次申領聯邦醫療保險(紅藍卡 )，或失去福利、搬遷，可聯絡持照的惠安納中文銷售代理人，以獲得有關醫療保健承保問題的普通話回覆，了解你是否有資格今天就加入，電話登記加入很容易，無需親自到辦公室。 可去電中文專線1-855-778-8206 (聽障專線 711)，或前往簡明易懂的中文網站Humana.com/ChineseCA 獲取更多資訊。