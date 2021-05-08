我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

伍大衛牙科診所 提供全方位治療

亞凱迪亞訊

亞凱迪亞的伍大衛牙科診所，由David Ng醫師親自看診，秉持著以客為尊的服務態度，在優質的環境中，以先進的科技醫療設備、精湛的醫療技術，提供全方位的治療與服務，為患者達到完善的治療，讓每位患者能帶著開心滿意的微笑離開診所。

伍大衛醫師20多年臨床經驗，專精一般牙科、牙科美容、牙周病治療、兒童牙科、口腔牙科、各種假牙、根管治療等服務，接受各種保險，自費者還可享有特價優惠。

伍醫師提醒大家，如有牙齦發炎要即時就醫，如牙齒周圍牙肉，變得紅腫，腫脹中的牙齦通常會在刷牙的時候流血。時間久了會變成牙齦炎，很容易轉變成牙周炎。當牙周炎越來越嚴重的時候，牙床骨骼會流失，會讓牙齒變的鬆動，如果持續惡化，牙齒就會脫落，嚴重的病患牙齒全部掉光。

伍醫師表示，口腔環境相當重要，不良口腔衛生和不良填補及假牙，造成口腔環境惡劣，導致蛀牙和牙周病，也容易引起全身性疾病。牙周病在早期沒有明顯的症狀，主要是靠醫生檢查，不能依賴病人的自覺來發現，因此定期進行牙齒保養檢查是很重要的。

伍大衛牙科診所精通國、粵、菲律賓語。有關詳情可參閱世界日報工商電話簿254頁，洽詢電話626-254-1988或626-254-8444，地址650 W. Duarte Rd ,Arcadia CA 。

亞凱迪亞 保險 世界日報

上一則

疫情讓少數族裔更弱勢 專家籲正視

下一則

惠安納Humana健保 同慶母親節

延伸閱讀

黃信達牙醫博士 談牙周病對身體的影響

黃信達牙醫博士 談牙周病對身體的影響
水晶牙科材質優 收費平實淺談術後保養影響植牙結果

水晶牙科材質優 收費平實淺談術後保養影響植牙結果
唐人街家庭牙醫中心 為您提供全面牙科治療服務

唐人街家庭牙醫中心 為您提供全面牙科治療服務
林錦秀牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

林錦秀牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要
牙科護理師職業病？買了大西瓜不忘幫「植牙」

牙科護理師職業病？買了大西瓜不忘幫「植牙」
黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

熱門新聞

洛杉磯「停止仇恨亞裔」車隊遊行示威。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」

2021-05-01 17:24
爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

2021-05-03 02:20
帶著13個月大的孩子的華人婦女，在華資超市前尚未停穩汽車，就被搶匪砸窗搶劫。（受害人提供）

洛杉磯縣華婦剛停車 歹徒砸窗奪皮包 全程不過3秒

2021-05-05 02:20
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

2021-05-06 21:03
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這