伍大衛牙科診所 提供全方位治療

位亞凱迪亞 的伍大衛牙科診所，由David Ng醫師親自看診，秉持著以客為尊的服務態度，在優質的環境中，以先進的科技醫療設備、精湛的醫療技術，提供全方位的治療與服務，為患者達到完善的治療，讓每位患者能帶著開心滿意的微笑離開診所。

伍大衛醫師20多年臨床經驗，專精一般牙科、牙科美容、牙周病治療、兒童牙科、口腔牙科、各種假牙、根管治療等服務，接受各種保險 ，自費者還可享有特價優惠。

伍醫師提醒大家，如有牙齦發炎要即時就醫，如牙齒周圍牙肉，變得紅腫，腫脹中的牙齦通常會在刷牙的時候流血。時間久了會變成牙齦炎，很容易轉變成牙周炎。當牙周炎越來越嚴重的時候，牙床骨骼會流失，會讓牙齒變的鬆動，如果持續惡化，牙齒就會脫落，嚴重的病患牙齒全部掉光。

伍醫師表示，口腔環境相當重要，不良口腔衛生和不良填補及假牙，造成口腔環境惡劣，導致蛀牙和牙周病，也容易引起全身性疾病。牙周病在早期沒有明顯的症狀，主要是靠醫生檢查，不能依賴病人的自覺來發現，因此定期進行牙齒保養檢查是很重要的。

伍大衛牙科診所精通國、粵、菲律賓語。有關詳情可參閱世界日報 工商電話簿254頁，洽詢電話626-254-1988或626-254-8444，地址650 W. Duarte Rd ,Arcadia CA 。