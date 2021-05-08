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5/1牛年理財系列講座 中獎名單

洛杉磯訊
于趾琴社長用電腦随機抽獎。
于趾琴社長用電腦随機抽獎。

世界日報5月1日舉辦的第三場牛年理財系列線上講座「企業規畫-如何讓你公司賺錢」，昨天在本報舉辦抽獎，由社長于趾琴用電腦隨機抽出10位幸運者，各獲$25 Amazon禮卡，將於下周內用電子郵件寄給中獎人。

得獎名單如下：（1） Connie Woo（2） Danny Chen（3） Hong Ping Liu（4） Jyy Chyn Yu（5） Simon chen （6） Steve Kao（7）Caitlyn Lee（8） SM Cheng（9） Robert Wang（10） Kate Wu。

凡註冊聽講者，就算此場未中獎，名單仍會自動加入年底大抽獎，年底共會抽出$100 Amazon禮卡，共12名。

世界日報於2021年共會舉辦8場「牛年理財系列」線上講座，每月一場。第四場講座時間訂6月9日（周三）中午12時舉辦，講題是「長期護理-如何擁有無懼的晚年生活？」

長壽是令人高興的事。但根據統計，美國65歲以上的人士，70%在有生之年，或多或少都會需要長期護理。因為中風、失智、意外行動不便........各種原因使得生活不能自理，這些都需要有專人照顧。為了不拖累子女與家人，就要有事先準備。這就是長期護理的重要性。

請留意即將公布6月9日講座的註冊連接或QR Code，以便上網註冊免費聽講。只要註冊聽講就可參加該場$25 Amazon禮卡抽獎，共10名，凡註冊聽講者也會自動加入年底大抽獎，歡迎民眾參加。

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